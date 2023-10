Otwarcie 400. sklepu Duży Ben to symboliczny krok na drodze do realizacji zarówno planów sieci, jak i strategii Eurocash. W 2022 r. Grupa informowała, że ekspansja Dużego Bena zajmuje wysokie miejsce na liście jej celów biznesowych. Dane dotyczące nowych otwarć sklepów pod charakterystycznym, czerwonym szyldem z kapslem potwierdzają, że tę ambicję udaje się z powodzeniem realizować.

O otwarciu 300. sklepu we Wrocławiu, przy ul. Wojanowskiej informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. To znaczy, że w zaledwie 10 miesięcy Duży Ben otworzył aż 100 nowych placówek. To wzrost o 30 pp. w niecały rok. Wiele nowych punktów powstało w stolicy, w której bardzo szybko się rozwijamy

– mówi Michał Florkiewicz, Dyrektor Generalny sieci Duży Ben.