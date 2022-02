Sieć salonów Empik i Pointpack rozwijają współnie usługi kurierskie

Empik rozwija usługi kurierskie w swoich salonach. Ich wdrożenie koordynuje Pointpack S.A, partner technologiczny, odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy z sieciami handlowymi oraz kurierskimi.







Empik i Pointpack współnie zapewnią klientom dostawy kurierskie/ fot. Shutterstock

Współpraca sieci i operatora rozpoczęła się już w grudniu. Nowa usługa była dla klientów udogodnieniem w gorącym okresie świątecznych zakupów.

- Empik jako kolejna sieć na rynku wdraża usługi pocztowe w wybranych sklepach stacjonarnych. Dzięki współpracy z Pointpack, klienci odwiedzający salony w jednym miejscu mogą zrobić zakupy, a także skorzystać z usługi wygodnego odbioru i nadania przesyłek kurierskich. W ten sposób odpowiadamy na rosnącą popularność tego typu rozwiązań na rynku. To także kolejne udogodnienie, obok Premium Pay&Go czy eko dostawy zamówień online do salonów Empik bez żadnych opakowań, które wprowadzamy z myślą o stale zmieniających się potrzebach i oczekiwaniach naszych klientów – mówi Mateusz Rokita, Dyrektor Logistyki Last Mile w Empiku.

Dostawa z Empik.com prosto do salonów

Jak tłumaczy Mateusz Rokita, salony Empik są aktualnie najchętniej wybieraną formą dostawy zamówień przez klientów Empik.com. - Wynika to m.in. z dużej dostępności naszych sklepów (obecnie sieć liczy ponad 300 salonów w całej Polsce), szybkiej realizacji zamówień, możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, a także wspomnianej eko dostawie bez opakowania – wskazuje elementy, które wyróżniają ten kanał.

Od stycznia 2022 roku usługa nadawczo-odbiorcza dostępna jest w 52 salonach Empik w całej Polsce. W przyszłości możliwe jest rozszerzenie współpracy o kolejne punkty, jednak decyzja będzie uzależniona od oceny pilotażu tej usługi w 2022 r.

Działania wdrożeniowo-operacyjne, we współpracy z poszczególnymi podmiotami, koordynuje spółka Pointpack, która buduje rozwiązania IT, integruje sieci handlowe i firmy kurierskie, a także umożliwia kooperantom tworzenie dodatkowych usług, zwiększanie zysku oraz pozyskiwanie nowych klientów, umacniając pozycję ich marek na rynku. Spółka przekroczyła liczbę 47 mln obsługiwanych przesyłek w ponad 16.900 punktów w całej Polsce.