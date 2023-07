Sieć sklepów KiK rusza z programem lojalnościowym

Wprowadzony właśnie program lojalnościowy myKiK to nie tylko ukłon w stronę polskich konsumentów, ale także wynik świadomie zaplanowanej strategii rozwoju marki.

– Program lojalnościowy myKiK cieszy się już dużym powodzeniem w Niemczech, Holandii i Austrii, a w Polsce, choć wystartował niespełna dwa tygodnie temu, już spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Zanotowaliśmy dużą liczbę rejestracji kart lojalnościowych od początku akcji, co traktujemy jako dobry prognostyk dla rozwoju karty myKiK w Polsce. Zadowolenie klientów jest dla nas priorytetem, dlatego cieszymy się, że będziemy mogli jeszcze lepiej dopasować się do ich indywidualnych potrzeb i nagrodzić za to, że są z nami oraz wybierają produkty z oferty KiK. Uczestnictwo w programie wiąże się m.in. z rabatami rzędu 15-20% oraz innymi benefitami. W obecnej sytuacji gospodarczej, przy nadal utrzymujących się wysokich wskaźnikach inflacji, może to stanowić swoistą rekompensatę, jeśli chodzi o wydatki na produkty pierwszej potrzeby. Towarzyszące komunikacji hasło „myKiK i mogę więcej” najlepiej oddaje przyświecającą nam filozofię. Chcemy zaoferować tańsze, wygodniejsze i ciekawsze możliwości zakupów – wyjaśnia Markus Kallen, Chief Customer Officer sieci sklepów KiK i dodaje: w samych Niemczech na przestrzeni dziewięciu miesięcy od uruchomienia analogicznego programu przystąpiło do niego ponad 4,5 miliona osób. Jestem przekonany, że wkrótce również w Polsce wkrótce będziemy mogli się pochwalić imponującymi wynikami.