Sieć sklepów Spar otworzyła nową placówkę w Sosnowcu

Sklep o powierzchni 87 m2 oferuje wybór świeżych produktów spożywczych w asortymentach takich, jak: nabiał, pieczywo, warzywa, owoce oraz niewielkie stoisko z mięsem i wędlinami. Klienci będą mogli też napić się dobrej kawy oraz kupić ciepłego hot-doga.

– Najnowsze trendy na rynku handlu detalicznego pokazują, że klienci wolą korzystać z mniejszych, wolno stojących sklepów. SPAR Express w Sosnowcu to placówka położona w dobrej lokalizacji. Klienci mają tu do dyspozycji szeroki wybór produktów świeżych, warzyw, owoców, serów, wędlin czy pieczywa. Sklep jest w pełni zabezpieczony pod względem ochrony przed koronawirusem i przystosowany do szybkiej obsługi klientów – podkreśla Zarząd spółki Wasz Sklep SPAR.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów sklepów SPAR jest dla sieci absolutnym priorytetem. Działania podejmowane przez sklepy mają pomóc w spowolnieniu tempa rozprzestrzeniania się wirusa przez wyeliminowanie prawdopodobieństwa zakażenia się koronawirusem w trakcie zakupów.

SPAR bardzo rygorystycznie pilnuje stosowania środków ochrony osobistej zarówno przez pracowników, jak i klientów. Od początku pandemii wprowadzono m.in. obowiązkowe środki ochrony osobistej przed wejściem do sklepów: płyny dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki foliowe dla klientów. Ponadto w sklepach SPAR zamontowano bariery ochronne z pleksi oraz udostępniono maseczki, rękawiczki i przyłbice dla pracowników sklepów.

Osłony zostały wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i nabiałem oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, obok lad z wędlinami i serami, na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby oddzielała go od pracownika sklepu osłona z pleksi.

