Sieć sklepów Kaufland wprowadziła dodatkowy bonus dla wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny, w ramach którego będzie można otrzymać bon do wydania podczas kolejnych zakupów.

Kaufland przygotował bonus dla użytkowników Karty Dużej Rodziny. / fot. materiały prasowe

Kaufland przygotował bonus dla użytkowników Karty Dużej Rodziny

Od 17 do 31 sierpnia wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dodatkowy bonus w postaci zniżki do wykorzystania podczas kolejnej wizyty w sklepie sieci. Bon, którego wartość wzrosła do 10 zł, przysługuje za każde wydane 100 zł.

Powołując się na dane z raportu Kaufland pt. „Jak kupują Polacy?”, aż 35% ankietowanych zadeklarowało gotowość do wybrania sklepu na podstawie jego oferty promocyjnej. Dostrzegamy, że coraz więcej konsumentów sprawdza aktualne okazje już na etapie planowania zakupów. Jako sieć handlowa dokładamy starań, aby oferować naszym klientom okazje do oszczędności. W tym celu m.in. uruchomiliśmy program lojalnościowy Kaufland Card, który gwarantuje dostęp do asortymentu w obniżonych cenach, a także regularnie organizujemy liczne akcje promocyjne. Mając świadomość skali wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i wyjazdami wakacyjnymi, szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych, zwiększyliśmy okresowo wartość bonów przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny do 10 zł. Wierzymy, że promocja będzie jednym z elementów, który ułatwi naszym klientom zarządzanie budżetem w okresie wakacyjnym – mówi Paulina Katana, dyrektor Pionu Zakupu i Planowania Mediów oraz CRM w Kaufland Polska.

Maksymalna wartość bonu za jednorazowe zakupy wynosi 50 zł, a ich łączna wartość w sierpniu może sięgnąć 100 zł. Z promocji wyłączone są produkty alkoholowe, papierosy, artykuły medyczne, odżywki dla niemowląt, vouchery i karty podarunkowe. Szczegóły akcji promocyjnej, informacje dla użytkowników oraz regulamin programu Karta Dużej Rodziny w Kauflandzie są dostępne na stronie internetowej sieci.

