Duży Ben, należąca do Grupy Eurocash sieć marketów alkoholowych, chce w tym roku otworzyć 130 nowych sklepów i osiągnąć dodatnią rentowność EBITDA w IV kwartale - poinformował Michał Florkiewicz, dyrektor zarządzający siecią.

Duży Ben chce mieć 1000 sklepów w Polsce

Do 2025 roku sieć miałaby liczyć 750-780 marketów, a docelowo w ciągu kilku lat 1.000.

"W tym roku naszym celem jest otwarcie 130 nowych sklepów. Idziemy zgodnie z założeniami, mamy obecnie w sieci 334 sklepy. Wierzymy, że jesteśmy w stanie nawet trochę przekroczyć tegoroczny cel pomimo skomplikowanej sytuacji na rynku" - powiedział PAP Biznes Michał Florkiewicz.

W jakich regionach Polski chce się rozwijać sieć Duży Ben?

Dodał, że strategicznymi regionami, na których sieć będzie się w tym roku skupiać są Mazowsze, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, województwo wielkopolskie i Poznań oraz dolnośląskie i Wrocław. Planuje się też rozwijać w woj. zachodniopomorskim, małopolskim i pomorskim.



Na koniec 2022 roku sieć Duży Ben liczyła 305 sklepów wobec 204 marketów na koniec 2021 roku.



"Do 2025 roku chcielibyśmy mieć 750-780 sklepów. Na pewno widzimy możliwość posiadania docelowo sieci 1.000 sklepów w perspektywie kilku lat" - powiedział dyrektor zarządzający.



"Pierwsze kilka sklepów otwartych zostało w 2016 roku. Na początku rozwijaliśmy się w obrębie Poznania i województwa wielkopolskiego. Sukcesywnie rozwój był jednak przesuwany w kierunku centralnym od Katowic, przez Łódź po Warszawę, a w 2022 roku weszliśmy do województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Jesteśmy obecni w 11 województwach i w tym roku pozostaniemy na tym etapie. Chcemy poświęcić czas na zbudowanie rozpoznawalności" - dodał.



Jak wskazał, koncept wyróżnia połączenie sklepu specjalistycznego z elementami sklepu convenience.



"Mamy szeroki asortyment ok. 1,5 tys. artykułów (alkohol, napoje bezalkoholowe, przekąski, akcesoria), dobre lokalizacje, dłuższe godziny otwarcia, własną aplikację do komunikacji z klientami, rozwijamy usługi np. odbiór i nadanie paczki, dowóz do domu, testujemy kasy samoobsługowe. Na rynku sklepów alkoholowych wyróżniamy się tym, że jako jedyni mamy 100 proc. asortymentu w samoobsłudze" - powiedział Florkiewicz.

Duży Ben: Nie uciekniemy od konkurowania z Biedronką i Lidlem

Większość sklepów Dużego Bena jest zlokalizowana w dużych miastach, ale tylko połowa w miastach wojewódzkich.



"Ok. 25-30 proc. naszych sklepów mieści się w lokalizacjach typowo traffickowych, np. blisko miejsc przesiadkowych, a reszta to sklepy osiedlowe. W ostatnim czasie otworzyliśmy też kilka lokalizacji w retail parkach" - powiedział dyrektor.



"Wśród sklepów alkoholowych nie ma ogólnopolskiego gracza, z którym moglibyśmy rywalizować. Kolejna sieć alkoholowa posiada ok. 100 sklepów, a następne mają po kilkadziesiąt placówek. Nie konkurujemy jednak tylko ze sklepami alkoholowymi, bo alkohol sprzedawany jest we wszystkich sieciach spożywczych. Nie uciekniemy więc od konkurowania z dyskontami typu Biedronka, Lidl, czy sklepami convenience jak np.: Żabka" - dodał.



Sieć rozwijana jest w modelu agencyjnym.



"Zapewniamy gotowy sklep pod kątem asortymentu, wyposażenia, IT, a po stronie agenta jest opłata startowa i zabezpieczenie finansowe dla 3 dni obrotowych. Nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy mogli rozwijać sieć w modelu franczyzowym" - powiedział Florkiewicz.

Duży Ben planuje akwizycje?

Pytany, czy możliwe są akwizycje, odpowiedział: "Tendencja konsolidacyjna na rynku handlowym jest widoczna. Musimy być otwarci i reagować, jeśli będą możliwości, ale obecnie nie widzimy problemów konkurencji. Robimy teraz wszystko, by rozwijać się w sposób organiczny".



Eurocash podaje jedynie wynik EBITDA dla całego segmentu Projekty, czyli inicjatyw w okresie dynamicznego wzrostu, o zwiększonym profilu ryzyka. Obok Dużego Bena jednym z elementów w tym segmencie jest też supermarket internetowy Frisco. Jak podano w sprawozdaniu finansowym Eurocashu za 2022 rok, segment Projekty zanotował w ubiegłym roku 59,8 mln zł straty EBITDA w porównaniu do 44,2 mln zł straty w 2021 r.



"W ubiegłym roku zanotowaliśmy jeszcze stratę EBITDA w związku z szybką ekspansją sieci. Naszym celem jest jednak osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA dla całej sieci w czwartym kwartale tego roku. Na koniec roku chcemy być już rentowni. Chcemy też w tym roku osiągnąć tempo wzrostu sprzedaży zbliżone do 2022 roku" - powiedział Michał Florkiewicz.



W 2022 roku sieć Duży Ben wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 296 mln zł wobec 182 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 63 proc. rdr.



"W 2022 roku działaliśmy w środowisku wysokiej inflacji, ale trzeba wziąć pod uwagę, że inflacja miała większe znaczenie w asortymencie FMCG, a mniejsze w alkoholu. Osiągnięcie wzrostu sprzedaży LFL na poziomie 19 proc. nie było oparte o inflację" - powiedział dyrektor.



"W I kwartale tego roku utrzymujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży LFL. Nasze LFL są na zbliżonym poziomie jak w 2022 roku m.in. dzięki temu, że wdrożyliśmy nowe usługi oraz asortyment" - dodał.



Jak zauważył, widać jednak w tym roku zmianę zachowań klientów.

Duży Ben widzi spadek konsumpcji alkoholi

"Widać spadek liczby artykułów kupowanych na paragonie. W 2022 roku bardzo widoczna była premiumizacja w alkoholach. W tym roku jest ona nadal wśród części klientów, ale u części widać optymalizację, wybieranie asortymentu z wyższej półki tylko w promocjach lub szukanie alternatyw w średniej półce cenowej. Utrzymuje się z kolei zainteresowanie napojami z niską zawartością alkoholu albo bezalkoholowymi" - powiedział Florkiewicz.



"Nawet w dobie kryzysu ludzie lubią przyjemnie spędzać czas. Z drugiej strony, w budżecie domowym oszczędności mogą dotyczyć alkoholu. Pogoda będzie nam teraz jednak sprzyjać" - dodał.



Poinformował, że sieć analizuje, co robi konkurencja. Nie chce odstawać cenowo nawet od tych największych.



"Walczymy o klienta, ale w pewnych kategoriach nie podążamy za rynkiem, tylko chcemy się wyróżnić, np. w piwach kraftowych" - powiedział dyrektor.



Dodał, że sieć chce być bardziej zauważalna na rynkach, na których jest już obecna, co pozwoli na oszczędności logistyczne i kierowanie ich w ofertę dla klienta. Firma prowadzi dyscyplinę kosztową, optymalizuje koszty energii.

