Sieć stacji Circle K uruchamia możliwość płatności mobilnej za paliwo w całej Polsce

– Nowy sposób płatności za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, który został przetestowany na wybranych stacjach, zostanie teraz udostępniony szerszemu gronu odbiorców. Po udanym wdrożeniu rozwiązania w Warszawie postanowiliśmy rozszerzyć usługę na terytorium całego kraju. W tym nietypowym czasie na stacjach Circle K robimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić klientom jak największe bezpieczeństwo jednocześnie dbając o ich wygodę – opowiada Aleksander Wasiura, kierownik kategorii paliw w Circle K Polska.

– Dzięki nowej funkcjonalności w aplikacji Circle K wizyta na stacji może odbyć się całkowicie bezkontaktowo, co jest szczególnie istotne dla osób w grupie podwyższonego ryzyka oraz tych, którzy mają niewiele czasu a chcą jedynie zatankować lub skorzystać z myjni. Jednocześnie dalej pracujemy nad kolejnymi innowacjami w naszej aplikacji mobilnej – dodaje.

– Wprowadzenie płatności mobilnych zostało przyśpieszone ze względu na trwającą pandemię i jest częścią szerszego zakresu działań mających na celu ochronę zdrowia klientów i pracowników. Już na początku pierwszego lockdown’u bezpieczeństwo stało się priorytetem na naszych stacjach. Przestrzegaliśmy zachowania odległości, zamontowaliśmy specjalne przesłony i zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania na stacjach – mówi Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska.

– Pół roku temu rozpoczęliśmy także współpracę z Boltem, dzięki której klienci mogą dokonywać zakupów w Circle K całkowicie zdalnie. Dotyczy to zarówno zwykłych produktów spożywczych, jak i ciepłych przekąsek, pysznej kawy oraz środków dezynfekujących. Dostęp do płatności przez telefon, bez konieczności podchodzenia do kasy, jest kolejnym usprawnieniem na naszych stacjach, podnoszącym wygodę i przede wszystkim bezpieczeństwo – podsumowuje Rafał Droździak.