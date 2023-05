Woolworth, jedna z najbardziej dynamicznych sieci dyskontowych w Niemczech, 26 maja otwiera swój pierwszy sklep w Warszawie i trzeci w Polsce. Mieszkańcy stolicy, którzy odwiedzą centrum handlowe Fort Wola przy ulicy Połczyńskiej 4, mogą spodziewać się w tym dniu licznych promocji produktowych.

Sieć Woolworth wchodzi do Warszawy. Ma promocję na Dzień Matki; fot. Woolworth Polska

Sieć Woolworth w Polsce i Niemczech

Woolworth to posiadająca ponad 580 sklepów w Niemczech sieć dyskontów i domów towarowych. To także marka, która ma prawie 150 lat i uchodzi za prekursora współczesnego handlu. W Polsce zaczyna swoją ekspansję z ambitnym planem otwierania od 15 do 20 sklepów rocznie. W maju dyskonty z logo brandu pojawiły się w Krakowie i Poznaniu. Sklep w Warszawie to trzeci krok w tym kierunku.

Woolworth w Forcie Wola

Jak zachęca sieć, klienci, którzy przyjdą 26 maja do warszawskiego sklepu Woolworth w Forcie Wola przy ulicy Połczyńskiej 4 w Warszawie, znajdą odpowiedni prezent na Dzień Matki, ale nie tylko. Sieć ma szeroki asortyment produktów codziennego użytku w promocyjnych cenach. Obejmuje on m.in. tekstylia i odzież dla wszystkich członków rodziny, sprzęt AGD, produkty drogeryjne czy dekoracyjne. Standardowo liczy on średnio od 8 do 12 tys. pozycji na sklep, więc określenie „szeroki” jest jak najbardziej zgodne z prawdą. Według zarządzających marką Woolworth w Polsce to właśnie ten aspekt w połączeniu z przyjaznymi cenami ma zapewnić jej mocną pozycję w naszym kraju.

