Sieci handlowe będą szczepić pracowników

Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Lidl, Stokrotka oraz Żabka chcą szczepić swoich pracowników.

Sieci analizują sytuację i przygotowują się do tego przedsięwzięcia.

Organizacje handlowe od dłuższego czasu apelują o jak najszybsze zaszczepienie pracowników handlu. Renata Juszkiewicz prezes POHiD podkreśla, że pracownicy handlu pełnią służbę wobec społeczeństwa w zakresie zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w żywność i niezbędne artykuły, narażając się na dużą liczbę kontaktów interpersonalnych w okresie potwierdzonej dominacji bardziej zaraźliwej brytyjskiej mutacji SARS-COV-2 i wzrostu liczby zarażonych do powyżej 27 tys. dziennie.

- Niezakłócona praca handlu ma wagę krytyczną dla społeczeństwa. Pracownicy handlu są gwarantem zaopatrzenia Polaków w żywność i niezbędne produkty. Ich praca zakłada nawet kilkaset interakcji z klientem dziennie. Zaszczepienie handlowców, z uwagi na pracę w trybie stacjonarnym oraz wysoką częstotliwość kontaktów społecznych, stanowi istotny warunek dla uzyskania odporności stadnej całej populacji – tłumaczy prezes POHiD.

W marcu 2020 roku Polska Izba Handlu, która reprezentuje podmioty handlu detalicznego oraz Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem zrzeszający 240 spółdzielni wystosowali list do Mateusza Morawieckiego, Jarosława Gowina, Adama Niedzielskiego oraz Michała Dworczyka. Organizacje handlowe apelują w nim o priorytetowe zaszczepienie pracowników handlu przeciw COVID-19.

30 marca rząd przedstawił zmiany w Narodowym Programie Szczepień, które umożliwią tworzenie punktów szczepień w zakładach pracy.

W ramach nowelizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 powstaną nowe punkty i miejsca szczepień. Oprócz już istniejących punktów w szpitalach tymczasowych, szczepienia będą się odbywać także w punktach masowych szczepień organizowanych przez samorządy, punktach typu „drive thru”, zakładach pracy, aptekach oraz przychodniach POZ.

Sieci handlowe są mocno zainteresowane możliwością szczepień pracowników. Analizują możliwości i przygotowują się do uruchomienia punktów szczepień.

Dominika Juszczyk, Menadżer ds. Komunikacji & PR w Aldi mówi serwisowi portalspozywczy.pl, że sieć z dużą uważnością przygląda się sytuacji związanej z postępem programu szczepień w Polsce.

– Troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest priorytetem w codziennym działaniu naszej sieci, dlatego jeśli tylko pojawią się takie możliwości, dołożymy wszelkich starań, żeby ułatwić pracownikom szybkie i sprawne zaszczepienie się. Aktualnie analizujemy sytuację i sprawdzamy możliwości. Gdy tylko wypracujemy optymalne rozwiązanie, podzielimy się tą informacją z samymi pracownikami i z opinią publiczną – podkreśla przedstawicielka Aldi.

Dorota Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Auchan Retail Polska mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że sieć chce zorganizować punkty szczepień dla swoich pracowników.

– Mieliśmy już podobny proces podczas szczepień przeciwko grypie – wtedy sklep organizował specjalną salę przeznaczoną na szczepienia. Zainteresowanie jest duże – jesteśmy w trakcie zbierania danych – tłumaczy Dorota Patejko.

Sieć handlowa Biedronka również informowała o chęci szczepień swoich pracowników. Na szczepienia zamierza udostępnić przestrzeń w centrach dystrybucyjnych oraz w biurach.

Carrefour podkreśla, że kwestia szczepień dla pracowników jest dla sieci sprawą absolutnie priorytetową. – Zaangażowaliśmy się w temat szczepień od samego początku, w ramach Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, a także z naszym partnerem społecznym – Związkami Zawodowymi w naszej firmie i cały czas aktywnie wspiera program szczepień dla pracowników handlu. Uważamy, że jest to nasza odpowiedzialność zarówno wobec naszych pracowników i całej załogi, jak i naszych klientów. Bardzo nam zależy na możliwości jak najszybszego zaszczepienia naszych pracowników – informuje Biuro Prasowe Carrefour Polska.

– Opublikowane przez rząd 30 marca informacje są przez nas analizowane. Jak tylko kwestia szczepień dla pracowników będzie doprecyzowana, na pewno z dużą chęcią oraz odpowiedzialnością podejdziemy do tego tematu, który niewątpliwie zostanie skonsultowany także wewnętrznie – dodaje.

Również Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska podkreśla w rozmowie z naszą redakcją, że bezpieczeństwo pracowników jest dla sieci priorytetem. – Dlatego jak tylko pojawi się taka możliwość, niezwłocznie podejmiemy działania mające na celu zaszczepienie przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wszystkich chętnych pracowników. Szczepienia rozpoczniemy od grupy osób zatrudnionych w marketach, które mają codzienny kontakt z klientem – tłumaczy.

– W naszej firmie opinie pracowników zbieramy m.in. za pośrednictwem ekspertów ds. relacji pracowniczych, co uczynimy także w kontekście zainteresowania szczepieniami. Obecnie czekamy na publikację rozporządzenia ws. szczepień w przedsiębiorstwach, prowadzimy też rozmowy z naszym partnerem medycznym dotyczące m.in. organizacji punktów szczepień i prowadzenia samej akcji. Jako pracodawca dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić bezproblemowe zaszczepienie się wszystkim zgłoszonym pracownikom, niezależnie od lokalizacji – dodaje Małgorzata Ławnik.

– Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów Lidl Polska jest naszym najwyższym priorytetem. W tym momencie analizujemy wymogi prawne oraz nasze możliwości infrastrukturalne związane z możliwością szczepień. Jeśli takie działanie będzie możliwe przez nas do zrealizowania, z radością przyłączymy się do programu szczepień i wesprzemy system opieki zdrowotnej w tym obszarze – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

– W Lidl Polska zatrudniamy blisko 24 tysiące pracowników, którzy pracują w ponad 700 sklepach, centrach dystrybucji, biurach ekspansji oraz centrali. Chcemy mieć pewność, że wszyscy pracownicy sklepów są w pełni zdrowia – dodaje.

Również Stokrotka deklaruje chęć uczestniczenia i gotowość zorganizowania szczepień dla swoich pracowników. – Spółka chce ułatwić i pomóc w szczepieniach wszystkim chętnym pracownikom. Jednak w tej chwili trudno jest o konkrety, czekamy na informacje strony rządowej na temat formy szczepień w zakładach pracy – informuje biuro prasowe sieci.

– W Żabce na bieżąco śledzimy rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz stosujemy się do instrukcji przekazywanych przez NFZ, zaleceń WHO, zapisów specustawy oraz rządowych wytycznych. Temat szczepień pracowników naszej firmy jest przez nas analizowany od momentu pojawienia się pierwszych szczepionek na świecie – informuje Żabka Polska.

– Sam proces mamy już zaprojektowany i jesteśmy gotowi rozpocząć go jeszcze w kwietniu br. Jesteśmy w stanie uruchomić nawet kilkanaście punktów szczepień. Zastanawiamy się też nad uruchomieniem punktu mobilnego. Czekamy na rozporządzenie określające formalne założenia przeprowadzenia takiej operacji. Niezwłocznie po jego publikacji będziemy podejmować konkretne działania w tej sprawie – dodaje.

– Chcielibyśmy, aby szczepienia dla wszystkich grup pracowników rozpoczęły się w tym samym czasie. Jeśli jednak, z uwagi na ograniczoną dostępność preparatu, nie będzie to możliwe, wskażemy grupy pracowników najbardziej narażonych na zakażenie. Zakładamy, że pracownicy zapisując się na szczepienie, będą mogli wybrać punkt, w którym się ono odbędzie. Jednak duża część naszych pracowników zostanie zaszczepiona w miejscu pracy – informuje Żabka.