Sieci handlowe dostrzegły małe mleczarnie

Sieci handlowe dostrzegły lokalny patriotyzm polskich konsumentów. Wynikiem tego jest rosnące zainteresowanie lokalnymi produktami i współpraca z regionalnymi producentami żywności. Beneficjentami tego zjawiska są także mleczarnie, które wcześniej nie miały szans na wielkie i masowe kontrakty.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 25-08-2021, 07:42

Małe mleczarnie w sieciach handlowych; fot. unsplash.com

Mleczarnie - współpraca lokalna

Zarówno większe, jak i mniejsze sieci handlowe dostrzegają bardzo interesującą ofertę lokalnych przetwórców żywności. Z kolei mleczarnie dostrzegły szansę na zwiększenie sprzedaży i wykorzystanie potencjału jaki tkwi w sieciach handlowych. - Lokalne mleczarnie i mali producenci wyrobów mleczarskich są bardzo zainteresowani współpracą z naszą siecią. Jednym z powodów jest nasza dostępność i prostsze procedury, które znacząco przyśpieszają proces od decyzji o współpracy po zaopatrzenie sklepu - mówi Adam Michalak, współwłaściciel sklepu Lewiatan w podpoznańskim Kiekrzu. Jak dodaje, poziom oferty i sprzedaży produktów regionalnych zmienia się w zależności od sezonu. W czerwcu sprzedaż najpopularniejszych produktów mleczarskich (maślanka, kefir, jogurt naturalny, twaróg) w aż 70% pochodziła od naszych lokalnych dostawców, takich jak Spółdzielnia Mleczarska Września, Średzka Spółdzielnia Mleczarska „Jan” czy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole.

Największy działający w Polsce detalista - sieć Biedronka również podjęła współpracę z lokalnymi mleczarniami. - W ubiegłym roku rozpoczęliśmy program „Czas na wspieranie małych producentów", dzięki któremu produkty pochodzące od lokalnych przedsiębiorców mogły trafić do ponad 3000 sklepów sieci Biedronka w całej Polsce - mówi Michał Gontarz, dyrektor zakupów w sieci Biedronka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ratunek dla mleczarni w czasie lockdownu

Firma podkreśla, że cieszy się on dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych firm mleczarskich, które ucierpiały w ciągu ostatniego roku ze względu na lockdown i wstrzymanie dostaw do sektora HoReCa. Do tej pory program objął ponad 220 lokalnych dostawców, a od początku tego roku dołączyło do niego już 80 producentów. - Tylko w tym roku do Biedronek w całej Polsce trafiło łącznie blisko 150 regionalnych produktów. W ramach akcji na półkach naszych sklepów pojawił się np. kefir Zarębski lub serek Krimi, produkowany przez OSM Siedlce - dodaje dyrektor Gontarz.

Produkty od lokalnych dostawców są także bardzo ważną częścią oferty nabiałowej sieci Żabka, która współpracę z lokalnymi mleczarniami rozpoczęła w 2017 roku. Obecnie 22 lokalnych dostawców zaopatruje sieć w blisko 120 produktów mleczarskich. Łącznie stanowią one około 30% całej oferty nabiałowej dostępnej w sieci Żabka. Ilość poszczególnych produktów w sklepach różni się w zależności od regionu Polski.

Kolejną siecią, która współpracuje z mniejszymi, lokalnymi mleczarniami jest Kaufland. - Doceniając sprawdzoną jakość produktów, bezpośrednie relacje i krótki łańcuch dostaw, firma Kaufland od początku swojej działalności sukcesywnie rozszerza współpracę z regionalnymi producentami. Obecnie w ofercie naszej sieci posiadamy ponad 4000 artykułów regionalnych od blisko 400 dostawców. Jedną z kluczowych kategorii stanowią artykuły nabiałowe dostarczane przez blisko 50 regionalnych mleczarni, od których pozyskujemy mleko, śmietany, kefiry, jogurty, maślanki, twarogi, masło, sery oraz inne specjały - wymienia Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Jak współpracować z sieciami handlowymi?

Każda firma, każda sieć ma swoje własne zasady współpracy i pozyskiwania dostawców i kontrahentów.

Elastyczność w zasadach współpracy podkreśla dyrektor zakupów w sieci Biedronka. - W ubiegłym roku rozszerzyliśmy także kategorię mleka marki własnej, które pochodzi od lokalnych mleczarni i dostawców, skupując od nich łącznie 392 miliony litrów mleka. Dzięki elastycznemu podejściu do możliwości konkretnych producentów, do programu mogą zgłosić się firmy o zróżnicowanych zdolnościach produkcyjnych, a sam proces zgłoszenia jest bardzo prosty. Wystarczy uzupełnić specjalny formularz na stronie akcji, a kupcy z Biedronki sami skontaktują się w ciągu dwóch tygodni. Na półki sklepów Biedronka trafiają te produkty, które spełniają wymogi jakościowe oraz mają istotne znaczenie dla lokalnej społeczności - zaznacza Michał Gontarz.

Cały artykuł pt. "Lokalne mleczarnie dostrzeżone przez sieci" można przeczytać w Strefie Premium