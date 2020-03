Sieci handlowe dziękują finansowo swoim pracownikom za pracę w czasie epidemii

Zostańmy w domach, pracujmy zdalnie – mówią naukowcy, lekarze, eksperci i rząd. Są jednak branże, które nie mogą sobie na to pozwolić. Do jednej z nich należą podmioty z całego łańcucha dostaw żywności – ktoś musi wyprodukować żywność, ktoś inny rozwieść ją do sklepów i sprzedać.

W cyklu "ekonomiczny poniedziałek" piszemy o pracownikach transportu i logistyki – branża ta w czasie epidemii koronawirusa nabiera specjalnego znaczenia. To samo dotyczy pracowników handlu detalicznego - kasjerów, sprzedawców, magazynierów, którzy na co dzień mają kontakt z wieloma osobami. Sieci handlowe oprócz wdrażania działań podnoszących bezpieczeństwo pracy, dziękują swoim pracownikom zarówno bezpośrednio jak i poprzez media. Specjalnym podziękowaniem są dla pracowników handlu premie i nagrody finansowe.

Jedną z sieci, która przewidziała finansowe wsparcie, jest Lidl Polska. W ramach podziękowań za zaangażowanie pracowników sklepów oraz centrów dystrybucji przekaże im dodatkowe premie w zamian za pracę w trudnym dla wszystkich okresie. Natomiast wszyscy pracownicy otrzymają jeszcze premie wielkanocne w wysokości 450 i 300 złotych.

Inna sieć - Netto, jako pierwsza sieć handlowa, poinformowała o zmianie zasad przyznawania premii frekwencyjnych. Pracownicy sklepów, którzy z powodu choroby swojej lub swojego dziecka w marcu zmuszeni byli do skorzystania z prawa do usprawiedliwionej nieobecności, dostaną premie w pełnej wysokości. Zarząd podjął także decyzję o wypłacie pracownikom sklepów oraz magazynów ekstra dodatku w wysokości 500 zł dla każdego, kto w najtrudniejszym okresie był w pełni dyspozycyjny. Osoby, które z jakichś powodów były nieobecne w pracy, otrzymają dodatek proporcjonalny do przepracowanego okresu.

