Sieci handlowe posiadają 184 stacji paliw, PKN Orlen - 1 803

Sieci sklepowe posiadały na koniec I półrocza 184 stacje paliw wobec 187 na koniec 2020 roku - podał POPiHN.

Autor: PAP Biznes

Data: 16-07-2021, 14:23

Stacje paliw w Polsce - w liczbach; fot. unsplash.com

PKN Orlen na koniec I półrocza miał 1.803 stacji paliw wobec 1.811 na koniec 2020 roku - podał POPiHN.

Lotos miał na koniec półrocza 515 stacji wobec 513 na koniec 2020 r.



Do koncernów zagranicznych należało 1.568 stacji wobec 1.569 na koniec 2020 roku.



Liczba stacji niezależnych operatorów wzrosła do ok. 3.702 z 3.659.