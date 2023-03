Wielkanoc coraz bliżej, a wiele osób w związku z drożyzną zakupy robi „na raty”. Co sprzedaje się najlepiej i jak wyglądają wzrosty sprzedaży w poszczególnych kategoriach? O liderach wielkanocnego koszyka mówią przedstawiciele trzech sieci dyskontów.

Zakupy na Wielkanoc zazwyczaj robimy wcześniej, nie na ostatnią chwilę/ fot. freestocks on Unsplash

Ze wszystkich danych wynika, że im bardziej rosną ceny, tym więcej osób decyduje się na własnoręcznie szykowane dania i wypieki. Bardziej leniwi, zabiegani lub nie potrafiący gotować z reguły i tak będą się stołować w domu, o czym świadczą wzrosty sprzedaży zakwasów na żurek, surowej kiełbasy i gotowych żurków, takich jak np. Krakus.

Jakie kategorie przed świętami zaliczają największe wzrosty? Dane o poszczególnych kategoriach, a nawet produktach, udostępnił nam dyskont Aldi. - Rok do roku obserwujemy w Aldi rosnące trendy zakupowe w poszczególnych kategoriach. Są one widoczne szczególnie w tygodniach bezpośrednio poprzedzających Wielkanoc. Poniżej prezentujemy procentowe wzrosty dla wybranych produktów – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR.

Jajka 10L Klatkowe – Wzrost 37%

Kiełbasa biała surowa – wzrost 64%

Chrzan – Wzrost 52%

Wędliny – wzrost 42%

Świeże mięso – wzrost 36%

Krakus Żurek 1,5L – wzrost 20%

Słodycze świąteczne – wzrost 41%

Biała kiełbasa i chrzan bez konkurencji?

Wychodzi więc na to, że jesteśmy tradycjonalistami, a królową przedświątecznych zakupów jest biała kiełbasa. - Polacy przed świętami Wielkanocy kupują najczęściej tradycyjne produkty. Powodzeniem cieszą się oczywiście jajka, wędliny, kiełbasy (wędzone oraz surowe), słodycze wielkanocne, świeże mięsa (szczególnie kurczaki, kaczki), chrzan. Klienci Aldi lubią też zjeść coś słodkiego w tym okresie. Potwierdza to rosnąca sprzedaż artykułów potrzebnych do wypieków, jak i gotowych ciast z naszej oferty oraz słodyczy wielkanocnych (czekoladowych jaj czy zajączków) – wylicza Agata Biernacka.

Trochę inaczej zarówno wzrosty sprzedaży, jak i kategorie cieszące się największą popularnością opisuje przedstawiciel Biedronki. Tu mięso ustępuje produktom do pieczenia. - W ciągu dwóch tygodni poprzedzających Wielkanoc, w porównaniu z dwoma wcześniejszymi tygodniami, corocznie notujemy wzrosty sprzedaży poszczególnych świątecznych produktów takich jak np. mąka ekstra Plony Natury 1kg (w u.br. 28-krotny wzrost), twaróg sernikowy 1kg (18-krotny wzrost), margaryna kostka 250 g (12-krotny wzrost), kiełbasa biała z szynki (6-krotny wzrost), chrzan tarty Madero 160 g (5-krotny wzrost) – przytacza wyniki Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka jednocześnie zapraszając na zakupy.

Zakupy na święta robimy "na raty"

Produkty potrzebne do przygotowania wielkanocnego śniadania czy obiadu co roku wprowadzane są do oferty sklepów wcześniej. - Jak zawsze, świąteczną ofertę wprowadziliśmy z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby klienci mogli rozłożyć w czasie wydatki związane z przygotowaniem do świąt – zapowiada Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

O klasycznych upodobaniach Polskich konsumentów, ale też próbie ułatwienia sobie pracy, świadczą chociażby nowości Lidla, które stanowią półprodukty przeznaczone np. do przygotowania sałatki jarzynowej, takie jak np... pokrojona marchewka.

- Co roku w okolicy Wielkanocy lub Świąt Bożego Narodzenia zauważamy wysokie zainteresowanie produktami, które pozwalają na samodzielne przygotowanie świątecznych potraw. W tegorocznej wielkanocnej ofercie Lidl Polska, nasi klienci znajdą kiełbasę białą: surową i parzoną, tradycyjny chleb do żurku czy składniki do sałatki jarzynowej: jajka, majonez m.in. marki Kania, kukurydzę, groszek i pokrojoną marchewkę. W tygodniach przedświątecznych zapewniamy szeroką ofertę zarówno świeżych mięs, jak i gotowanych, m.in. kaczkę z jabłkami i schab ze śliwką lub w boczku – wylicza Aleksandra Robaszkiewicz.

Różnorodność w koszykach i na stołach

W ofercie świątecznej Lidla znajdą się także bakalie, sery, mąki i inne produkty potrzebne do przygotowania ciast w domu, ale oferta jest zdywersyfikowana, bo Lidl serwuje klientom także gotowe świąteczne ciasta na wagę, takie jak makowiec, babka wielkanocna, sernik i keks.

Zdywersyfikowane będą również najpopularniejsze, mięsne produkty, bo na klientów, którzy mięsa nie jedzą czekają np. produkty alternatywne dla wegan: wegańska biała kiełbasa czy pasztet roślinny ze śliwką oraz z suszonymi pomidorami.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl