Sieci spożywcze w dobie koronawirusa, czyli nowe usługi na nowe czasy

Biedronka stawia na kasy mobilne, długie godziny otwarcia i pracę rotacyjną

Jednym z obostrzeń wprowadzonych przez rząd było wprowadzenie limitu osób przebywających w sklepie. Od 1 kwietnia do placówki handlowej mogło wejść trzy razy tyle osób, ile jest kas. W wyniku tego nakazu, przed sklepami zaczęły się tworzyć ogromne kolejki. Było to widoczne szczególnie w okresie przedświątecznym. Biedronka postanowiła zatem zainwestować w kasy mobilne. Jak tłumaczyli przedstawiciele spółki w rozmowie z portalem WP Finanse, kasy mobilne dotąd funkcjonowały w namiotach wyprzedażowych, które teraz są zamknięte. Na czas pandemii, sieć postanowiła je relokować i wstawić mobilne urządzenia do tych sklepów, w których jest to możliwe.

Kolejnym rozwiązaniem detalisty, które ma pomóc konsumentom w zakupach są wydłużone godziny otwarcia. Początkowo Biedronka zdecydowała, że przed Wielkanocą sklepy będą otwarte w godzinach 6-24. Niedawno jednak się postanowiła przedłużyć akcję „24” do 18 kwietnia.

Detalista postanowił również połączyć seniorów potrzebujących pomocy w zrobieniu zakupów z osobami, które są gotowe pomagać. Akcja ma hasło „Czas na pomaganie seniorom 65+”. 24 marca, w sklepach sieci zostały umieszczone specjalne skrzynki i gotowe do wypełnienia proste formularze. Każdy senior, który potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów, a także każda osoba gotowa pomagać, może wypełnić taki formularz i zostawić w skrzynce. Aby umożliwić seniorowi płatność za zakupy w momencie ich dostarczenia, Biedronka oferuje także możliwość skorzystania ze specjalnej karty programu „Czas na pomaganie seniorom 65+”.

Sieć wprowadziła również zmiany dotyczące czasu pracy obsługi sklepu. Pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy, które w cyklu tygodniowym na zmianę wykonują pracę w sklepie albo pozostają w domu. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa pracownikom.

Niedawno firma poinformowała również o nawiązaniu współpracy z aplikacją Glovo. Zakupy można zamawiać z bezpośrednią dostawą do domu w 10 miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Płatności można dokonać przez aplikację Glovo, a klienci mogą wybierać spośród około 1000 produktów.

Lidl z całodobowymi sklepami i nowym stanowiskiem pracy

Sieć Lidl problem długich kolejek również postanowiła rozwiązać wydłużając godziny otwarcia. Ponadto, w największych aglomeracjach placówki Lidla działają cołodobowo. Obsługę klientów mają także wesprzeć nowi pracownicy. Sieć od kwietnia ruszyła z rekrutacją na stanowisko „pracownik wsparcia sprzedaży”. Do zadań nowo zatrudnionych osób należy: rozpakowywanie towaru i dbanie o porządek. Dodatkowe stanowisko pomoże pracownikom w utrzymywaniu wysokiego poziomu higieny pracy. Sieć wprowadziła też kasy pierwszeństwa dla lekarzy i pielęgniarek oraz zdecydowała przekazać 1 000 000 zł na walkę z COVID- 19.

