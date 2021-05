strefa premium

Sieci spożywcze wchodzą w outlety. Co z tego wyniknie?

Lidl zaskoczył wiadomością o otwarciu w Polsce sklepu typu outlet. Tego typu format rozwija już Biedronka a także Carrefour. Czy pandemia i czas zmniejszonych wydatków konsumenckich napędzą takie inwestycje?

Autor: www.dlahandlu.pl

Data: 05-05-2021, 18:14

fot. shutterstock

Biedronka przetarła outletowe szlaki. Teraz Carrefour i Lidl

- W połowie marca otworzyliśmy w Opolu sklep typu outlet. Jest to rozwiązanie testowe i jednocześnie pierwszy obiekt tego typu. W outlecie dostępne są artykuły przemysłowe w atrakcyjnych, niskich cenach, w tym między innymi odzież damska, męska i dziecięca, sprzęty, obuwie, akcesoria do domu i ogrodu, dekoracje, meble i wiele innych. Wszystkie artykułu są w pełni wartościowe, stanowią końcówki serii. Obejmują je takie same zasady kupna i zwrotu jak w przypadku naszych regularnych sklepów - informuje biuro prasowe sieci Lidl.

Sieć nie zdradza swoich planów co do tego formatu i jakie wiąże z nim nadzieje. Ale skoro niemiecki gigant handlu detalicznego dostrzegł tutaj szansę, to znaczy, że jest to atrakcyjny sposób na wyprzedaż towaru.