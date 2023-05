Obrywanie ogonków od papryki czy liści od kalafiora to coraz częstsza praktyka klientów sieci handlowych. Sieci handlowe dostrzegły zjawisko i uczulają pracowników na kontrolę tego rodzaju zachowań kupujących.

Sieci walczą z obrywaniem liści kalafiora przez klientów. fot. unsplash

Sieci walczą z obrywaniem liści przez klientów

O "nowym triku" klientów sklepów pisaliśmy już na początku 2023 roku:

Klienci marketów odrywają ogonki od papryki i innych warzyw, by zaoszczędzić na zakupach w dobie inflacji.

Po papryce przyszła kolej na...kalafiora. Jeden z klientów Biedronki zwrócił uwagę na fakt, że po odkrojeniu liści zapłacił za kalafiora...10 zł mniej, co określił jako "czyste oszustwo"

Biedronka o odcinaniu liści warzyw

Co na to sieć? Biedronka odpowiedziała początkowo, że obrywanie liści kalafiora nie jest zabronione, ale później zmieniono wpis na Facebooku wskazując, że "liście kalafiora stanowią integralną część warzywa, chroniącą ją przed nadmierną utratą wilgoci".

To jednak nie koniec. Jak pisze m.in. serwis o2.pl, niektóre sklepy wprowadziły obowiązek "autoryzacji" zakupów owoców i warzyw przez pracowników sklepu. Oznacza to, że w placówkach, gdzie klient sam warzy owoce i warzywa na wadze, pracownicy będą kontrolować m.in. to, czy liście są na miejscu.

Co grozi za oderwanie liści kalafiora w sklepie?

Nad tematem urwanych m.in. ogonków od papryki pochylił się dr hab. Mikołaj Małecki, prowadzący popularnego bloga "Dogmaty Karnisty". Prawnik wskazuje, że jest to uszkodzenie cudzej rzeczy.

Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- Klient kupuje np. paprykę bez ogonka, zatem zyskuje różnicę wagi - płaci nieco mniej niż za owoc z ogonkiem. Wartość szkody zależy od wagi samego ogonka: różnica między towarem pełnowartościowym a towarem uszkodzonym. Do kwoty 500 zł jest to wykroczenie - ocenia prawnik.

