Sieci wydają miliardy na reklamę. Lidl i Biedronka na czele

Przez trzy kwartały 2021 roku sieci handlowe wydały na reklamy w mediach pozainternetowych 1,78 mld zł. Zdecydowanym liderem jest Lidl Polska. Właściciel Biedronki jako jedyna firma w czołówce zmniejszyła budżet reklamowy. Wzrosły wydatki reklamowe w telewizji, w innych mediach je ograniczono - czytamy na wirtualnemedia.pl.

Autor: wirtualnemedia.pl

Data: 29-10-2021, 14:06

Przez trzy kwartały 2021 roku sieci handlowe wydały na reklamy w mediach pozainternetowych 1,78 mld zł. fot. materiały prasowe

Lidl, Biedronka, Kaufland, Carrefour - wydatki na reklamę

W okresie od stycznia do września br. sieci handlowe wydały cennikowo na reklamy w tradycyjnych mediach (bez internetu) blisko 1,78 mld zł (dane cennikowe Kantar, bez rabatów). To 3,2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Najwięcej na reklamy wydał w omawianym okresie Lidl Polska – prawie 628 mln zł. To 10,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Druga na podium firma - Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka przeznaczyła na wsparcie reklamowe 236,1 mln zł, czyli 14,6 proc. mniej w skali roku.

Z kolei trzeci pod względem wydatków Kaufland Polska zwiększył nakłady reklamowe rok do roku o 13,4 proc., do 201,8 mln zł. Wydatki reklamowe Carrefour Polska wzrosły w omawianym okresie o 19,7 proc., do 144,1 mln zł, a sieci Żabka Polska były większe o 9,2 proc. i wyniosły 138 mln zł.