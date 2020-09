Siedem krajów UE przeciwko jednolitej etykiecie żywnościowej

Planom dotyczącym wprowadzenia jednolitego oznakowania produktów spożywczych w Unii Europejskiej sprzeciwia się siedem krajów członkowskich: Włochy, Czechy, Grecja, Cypr, Węgry, Łotwa i Rumunia. Zdaniem tych państw wprowadzenie wspólnej etykiety jest niepotrzebne, ponieważ producenci już dzisiaj zamieszczają wystarczające informacje odnośnie wartości spożywczych swoich artykułów, zaś decyzja o sposobie oznaczania danych produktów powinna należeć do producentów i nie być narzucana odgórnie.

Za obowiązkowym wprowadzeniem w UE pięciokolorowej etykiety żywnościowej Nutri-Score od lat lobbują m.in. unijne organizacje konsumenckie. Argumentują one, że dobre oznaczanie produktów może pomóc konsumentom w dokonywaniu zdrowych i świadomych wyborów, co ma mieć tym większe znaczenie ze względu na rosnący problem otyłości wśród Europejczyków.

"Statystyki pokazują, że co trzecie dziecko i co drugi dorosły w UE walczy z nadwagą lub otyłością, które mogą doprowadzić do poważnych chorób jak np. cukrzyca. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy ambitnych narzędzi, żeby walczyć z tym problemem. To rozczarowujące, że siedem państw członkowskich wystąpiło przeciwko ambitnym planom UE wprowadzenia skutecznego i obowiązkowego oznaczania produktów" - napisała w oświadczeniu szefowa europejskiej organizacji konsumentów BEUC Monique Goyens.

Goyens dodała również, że wbrew temu, co twierdzą państwa członkowskie, konsumenci wcale nie otrzymują obecnie wystarczających informacji o wartościach odżywczych produktów. Jak wskazała, ich skład wypisany jest zwykle drobnym drukiem z tyłu opakowania i językiem często niezrozumiałym dla kupujących. Dlatego dobrym wyjściem, jak twierdzi, jest wprowadzenie uproszczonego, jednolitego systemu oznaczania produktów.

Promowana przez organizacje etykieta Nutri-Score przypomina oznaczenia na sprzęcie elektronicznym i informuje o wartości odżywczej produktów w skali od A do E, gdzie kolor ciemnozielony i litera A oznaczają najlepszy pod względem wartości odżywczych produkt, a kolor czerwony i litera E - najgorszy. Oznaczenie umieszczane jest z przodu opakowania, tak żeby klient na pierwszy rzut oka mógł porównać produkty, np. towary z tej samej grupy artykułów spożywczych czy oferowane przez różnych producentów.

Obecnie Nutri-Score stosowane jest przez producentów we Francji i Belgii. Wprowadzenie skali zadeklarowały też Niemcy. Etykieta wciąż jednak stosowana jest dobrowolnie.