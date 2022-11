Małgorzata Witkowska objęła stanowisko dyrektor e-commerce w Grupie Skipwish. Grupa zapowiada mocne odbicie i rozwój swoich trzech e-sklepów.

Małgorzata Witkowska nową dyrektor e-commerce w Grupie Skipwish. / fot. materiały prasowe

Małgorzata Witkowska nową dyrektor e-commerce w Grupie Skipwish

Małgorzata Witkowska objęła stanowisko dyrektor e-commerce w Grupie Skipwish. Będzie m.in. odpowiedzialna za skalowanie sprzedaży oraz rozwój marketingowy i logistyczny trzech sklepów internetowych. Wśród nich jest Mamissima.pl, Hlonda6.pl oraz Cartersoshkosh.pl. Finalnie Witkowska ma wypracować między nimi synergię kosztową i zasobów ludzkich. Natomiast długoterminowym celem będzie stworzenie strategii marki własnej e-commerce’u Mamissima.pl. Kolejnym etapem będzie opracowanie mechanizmów pozwalających na kupowanie w ww. sklepach produktów z wybranych rynków Europy Środkowo-Wschodniej.

Z branżą e-commerce Małgorzata Witkowska jest związana od ponad 10 lat. Od 2020 roku obejmowała stanowisko prezesa zarządu sklepu Mamissima.pl. Wówczas doprowadziła do znacznej poprawy wyników finansowych firmy, dzięki aktywnym działaniom w zakresie optymalizacji kosztów, analizy sprzedaży i marketingu. Rok później brała czynny udział w sprzedaży udziałów spółki, a po przejęciu jej przez Moliera2 została dyrektorem zarządzającym sklepu Mamissima.pl. Natomiast teraz objęła stanowisko dyrektor e-commerce w Grupie Skipwish, będącej nowym właścicielem e-sklepu. Będzie odpowiedzialna za skalowanie sprzedaży oraz rozwój pod względem marketingowym i logistycznym trzech sklepów internetowych, tj. Hlonda6.pl, Mamissima.pl oraz Cartersoshkosh.pl.

W pierwszej kolejności Witkowska ma doprowadzić do rozwoju działań marketingowych i digitalowych. Wśród krótkoterminowych celów jest też synergia kosztowa oraz technologiczna sklepów Mamissima.pl i Hlonda6. Ten proces ma potrwać 12 kolejnych miesięcy.

W długoterminowej perspektywie nowa dyrektor e-commerce w Grupie Skipwish będzie odpowiadać za wyniki wszystkich serwisów spółki. Jej celem w szczególności będzie przygotowanie sklepów Hlonda6 i Mamissimy do sprzedaży międzynarodowej.

Witkowską czeka również współpraca przy projekcie rozbudowy serwisu oraz migracji technologii Hlonda6.pl i Mamissima.pl na nowe oprogramowanie sklepu internetowego. To ma poprawić szybkość działania e-sklepów, polepszyć ich pozycjonowanie i zwiększyć możliwości działań marketingowych. Wszystko to przełoży się na ciekawsze dla klientów akcje promocyjne, a także jeszcze lepszą obsługę zamówień.

Grupa Skipwish jest wyłącznym polskim dystrybutorem dziecięcych marek premium, tj. Skip Hop, Meri Meri, Boon, Play&Go, Wishbone, Whisbear, Tikiri, Bermbach Handcrafted, Linea MammaBaby, Ratatam, Benbat i The Nice Fleet.

Sklep internetowy Mamissima.pl oferuje m.in. akcesoria dziecięce, zabawki, kosmetyki, meble, ubranka, gry, zestawy artystyczne i art. szkolno-przedszkolne. Sprzedaje produkty ok. 200 marek – zarówno topowych, jak i niszowych, polskich oraz zagranicznych.

W sklepie Hlonda6.pl klienci mogą kupić zarówno produkty zaprojektowane przez znanych designerów w profesjonalnych pracowniach, jak i takie, które powstały np. w garażu utalentowanych artystycznie rodziców z sąsiedztwa. Są to m.in. ubranka, akcesoria dziecięce (w tym m.in. przybory do kąpieli, zabawki, książki i tekstylia domowe). Konsumenci mają do wyboru produkty o prostych, klasycznych formach, a także innowacyjne zabawki edukacyjne.

Cartersoshkosh.pl sprzedaje produkty dwóch z najbardziej rozpoznawalnych na świecie marek oferujących ubrania dla dzieci – Carter’s oraz Oshkosh. Są to głównie ubrania dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Wyróżnia je zarówno klasyczny, jak i nowoczesny styl.

