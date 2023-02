Polacy cenią azjatyckie smaki, dlatego sieci handlowe, oprócz stałego asortymentu, proponują również oferty czasowe. Z taką propozycją wychodzi obecnie Stokrotka, która oferuje składniki do dań z Japonii, Tajlandii i Chin.

Składniki do dań z Tajlandii, Chin i Japonii w sklepach sieci Stokrotka. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Egzotyczne dania popularne w Polsce

Trend na gotowanie w domu cały czas jest popularny. Polacy lubią eksperymentować w kuchni. Przyrządzają nie tylko polskie posiłki, ale próbują swoich sił również w egzotycznych daniach. Sieci handlowe od lat zauważają ten trend. Wiele sklepów ma mniejsze lub większe półki z orientalną ofertą, część z nich organizuje też czasowe oferty. Obecnie z taką propozycją wychodzi Stokrotka.

Azjatyckie składniki w ofercie sieci Stokrotka

W ofercie sklepów Stokrotka znajdziemy niezbędne składniki do przygotowania wielu popularnych dań kuchni Dalekiego Wschodu, w tym różne rodzaje makaronów, jak udon czy ramen, oraz ryż do sushi.

Kuchnia azjatycka to także świeże składniki, dlatego w ramach akcji na sklepowych półkach pojawią się kapusta pak choi, grzyby shimeji, trawa cytrynowa oraz świeży imbir i kurkuma. Dostępny będzie także szeroki wybór dań gotowych, w którym znajdziemy pierożki dim sum, gyoza, sajgonki i zestawy sushi. Nie zabraknie również dodatków potrzebnych do samodzielnego przygotowania azjatyckich posiłków, takich jak algi morskie, panierka panko, pasta wasabi czy imbir do sushi.

Oferta „Azja od kuchni” jest dostępna w wybranych sklepach sieci Stokrotka od 16 lutego do 8 marca lub do wyczerpania zapasów.

Ile rocznie sklepów otwiera Stokrotka?

Stokrotka powstała w 1994 roku w Lublinie, dziś swoim zasięgiem obejmuje ponad 900 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce. Sieć otwiera ponad 100 sklepów rocznie w różnych formatach: Stokrotka Supermarket, Market, Optima i Express. Sieć prowadzi także sklep internetowy i jest partnerem w biznesie dla franczyzobiorców. Od 2018 r. Stokrotka Sp. z o.o. wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl