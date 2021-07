Sklep Lidla ponownie na Pol’and’Rocku

Po dwuletniej przerwie powraca Pol’and’Rock Festival, który w tym roku odbędzie się zarówno w wersji online, jak i offline.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 26-07-2021, 12:51

Sklep Lidla ponownie na Pol’and’Rocku, fot. materiały prasowe

Podczas 27. edycji Pol’and’Rock Festival swoje drzwi ponowie otworzy dla festiwalowiczów Lidl Polska. Sieć od 12 lat związana jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, którą do tej pory, wspólnie z klientami, wsparła kwotą ponad 33 milionów złotych. W podziękowaniu za wsparcie podczas festiwalu sklep będzie działał przez ponad 120 godzin.

Tegoroczny Pol’and’Rock Festival startuje w czwartek, 29 lipca, jednak już od wtorku, 27 lipca na terenie festiwalu zostanie otwarty polowy sklep sieci – Rockowa Wyspa Lidla. Ten jedyny w swoim rodzaju obiekt będzie do dyspozycji uczestników festiwalu przez ponad 120 godzin w trakcie trwania wydarzenia. Starań, by funkcjonował on jak najsprawniej, dołoży wieloosobowa załoga Lidla z całej Polski. W jej skład wchodzą nie tylko pracownicy sklepów, ale także dział administracji, biuro sprzedaży, biuro ekspansji i pracownicy centrali. Wszystkie osoby pracujące na Rockowej Wyspie Lidla mają zapewniony przejazd, wyżywienie oraz zakwaterowanie – a przede wszystkim doskonały klimat i zabawę.

800 m2 festiwalowych zapasów

Asortyment rockowego sklepu Lidl Polska został skomponowany w taki sposób, aby uczestnicy Pol’and’Rock Festival mogli na bieżąco uzupełniać brakujące produkty oraz żeby nie musieli martwić się o to, czy czegoś zapomnieli. Wszystko będzie na nich czekać na lidlowych półkach. W ofercie sklepu jak zawsze znajdą się produkty sprzedawane w niskich cenach oraz wyprodukowane w zrównoważony i przyjazny środowisku sposób.

Lidl ze swoim festiwalowym sklepem będzie gościł na Pol’and’Rock Festival już po raz 11. Dzięki corocznej współpracy z organizatorami wydarzenia, sieć jest w stanie coraz lepiej dobierać spersonalizowany asortyment, poznając potrzeby i preferencje zakupowe klientów podczas festiwalu. Oznacza to, że i tym razem na Rockowej Wyspie Lidla nie zabraknie najchętniej wybieranych przez nich produktów. W ofercie ponownie znajdą się lubiane przez festiwalowiczów piwa bezalkoholowe, szeroki wybór lodów „Gelatelli”, słodycze, chipsy oraz słone przekąski „Alesto”. Nie zabraknie także różnego rodzaju napojów, soków „Solevita”, nabiału „Pilos”, wędlin „Pikok” oraz warzyw i owoców z „Ryneczku Lidla”. Oprócz artykułów spożywczych w sklepie będzie można zakupić tzw. festiwalowe must-have, czyli śpiwory, tiszerty, namioty, koce, akcesoria kempingowe, maty i materace czy płaszcze przeciwdeszczowe.

Podczas festiwalu Lidl pozostawia do dyspozycji klientów formy płatności, które na co dzień obowiązują w sklepach sieci, w tym płatność metodą BLIK. W sklepie będzie można korzystać także z aplikacji zakupowej Lidl Plus – dla klientów festiwalowego sklepu zostaną przygotowane specjalne kupony promocyjne, które będą obowiązywać wyłącznie podczas tego wydarzenia. Pol’and’Rockowy sklep Lidla będzie czynny całą dobę już od wtorku, 27 lipca, od godziny 12:00 do niedzieli, 1 sierpnia, również do godziny 12:00.