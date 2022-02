Sklep ogłosił się dworcem autobusowym. Wezwano policję

6 lutego, w niehandlową niedzielę, otworzył się supermarket Intermarche w Cieszynie. Na jakiej podstawie? Otóż sklep "zamieniono" w dworzec autobusowy, ale nadal sprzedawano w nim alkohol. W odpowiedzi na to Solidarność zawiadomiła policję i ogłosiła protest.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 07-02-2022, 13:41

Supermarket Intermarche w Cieszynie ogłosił się dworcem autobusowym. Fot. za solidarnoscwhandlu.pl

Market Intermarche stał się dworcem autobusowym?

Mimo, że od 1 lutego weszły w życie zmiany w zakazie handlu w niedziele, to nie każda placówka handlowa się dostosowała. Cieszyński Intermarche postanowił "przekształcić się" w dworzec autobusowy. Dzięki temu otworzył się 6 lutego, w niehandlową niedzielę.

W sklepach na dworach nie można sprzedawać alkoholu. Dlatego Związkowcy z Solidarności zawiadomili policję, która przyjechała i skontrolowała sklep.

Ponadto 6 lutego o godz. 12.00 Solidarność zorganizowała konferencję prasową połączoną z protestem przed sklepem francuskiej sieci Intermarche w Cieszynie ul. Górna 21. Protestujący demonstrowali przeciwko łamaniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz inne dni.

Bujara: Ogłoszenie, że sklep jest dworcem, to parodia

– Nie możemy dopuścić, że będzie to kolejny sposób na przymuszanie pracowników do pracy w niedziele – mówił Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.

– Apelujemy do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrole, nakładanie kar w wysokości 100 tys. złotych i składanie wniosków do sądu o odebranie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ogłoszenie, że sklep jest dworcem i sprzedawanie jeszcze w nim alkoholu, to jest parodia i przestępstwo. Apelujemy również do pana ministra Zbigniewa Ziobro o podjęcie działań przez ministerstwo i prokuraturę. Ta sieć pokazuje, że nie szanuje i ignoruje polskie prawo. W swoim kraju respektuje prawo, a w Polsce wykorzystuje pracowników jako tanią siłę roboczą – zaapelował przewodniczący Bujara.

– Wolne niedziele to prawo, o które wciąż musimy walczyć. To sukces Solidarności, który wspólnie wywalczyliśmy dla pracowników handlu. Prosimy o wsparcie związku i pracowników, aby pomogli nam w tej walce, bo z pewnością będą kolejne próby obchodzenia tego prawa – dodał szef handlowej Solidarności.

Alfred Bujara poinformował nas, że dziś, 7 lutego policja spisała jego doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Sklepy na dworcach nie mogą sprzedawać alkoholu, a Intermarche w Cieszynie przez cała niedzielę sprzedawał, tym samym naruszając artykuł 43, punkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Według nas powinno to skutkować, poza dotkliwymi karami, odebraniem koncesji na sprzedaż alkoholu - mówi Bujara w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.