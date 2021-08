Sklepy Aldi dostępne we wszystkich województwach w Polsce

Dotychczas Aldi obecne było głównie w miastach południowej, centralnej i zachodniej Polski, gdzie marka została dobrze przyjęta przez klientów. Od początku 2020 r. sieć swoją ekspansję prowadzi na terenie całej Polski.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 30-08-2021, 10:30

Sklepy Aldi będą dostępne we wszystkich województwach w Polsce, fot. Tomasz Warszewski/shutterstock

Aldi zgodnie z zapowiedzią konsekwentnie wdraża plan rozwoju w Polsce, otwierając kolejne sklepy. 1 września sieć otworzyła swoje placówki w Słupsku przy ul. Piłsudskiego, Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki oraz w Pszczynie przy ul. Broniewskiego (sklep po przebudowie). 8 września ruszyły sklepy w Gdańsku przy ul. Raatza oraz w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej.

Od początku roku sieć pojawiła się w 14. nowych lokalizacjach, a do końca września sklepy sieci zostaną otwarte w kolejnych siedmiu - w Starogardzie Gdańskim, Słupsku, Gdańsku, Płocku, Łomży, Nowym Sączu oraz Mikołowie. Łączna powierzchnia wszystkich siedmiu nowych sklepów to niemal 10 tysięcy m2.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dotychczas Aldi obecne było głównie w miastach południowej, centralnej i zachodniej Polski, gdzie marka została dobrze przyjęta przez klientów. Od początku 2020 r. sieć swoją ekspansję prowadzi na terenie całej Polski. W 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów, a w 2021 roku do końca sierpnia sieć otworzyła kolejne 14 nowych lokalizacji.

Aktualnie Aldi posiada 176 marketów i planuje jeszcze do końca tego roku otworzyć około 31 sklepów, w tym 7 z nich już we wrześniu. Będą to sklepy w Starogardzie Gdańskim, Słupsku, Gdańsku, Płocku, Łomży, Nowym Sączu oraz Mikołowie, a łączna powierzchnia wszystkich siedmiu nowych sklepów to niemal 10 tysięcy m2.Już we wrześniu po otwarciu sklepu w Łomży, sieć posiadać będzie sklepy w każdym województwie. Pod koniec roku odbędzie się huczne otwarcie 200 sklepu.

Sklepy Aldi we wrześniu w każdym województwie

- Chcemy być obecni jak najbliżej naszych klientów, dlatego poszukujemy dobrze skomunikowanych lokalizacji, blisko osiedli - domów mieszkalnych, ale i główne centra zakupowe i biurowe są uwzględniane w naszej strategii. Już we wrześniu będziemy w każdym województwie. To wskazuje jak dynamicznie rozwijamy się w Polsce. Ułatwiamy naszym klientom zakupy jak to tylko możliwe. Szczególną dbałość przykładamy do koncepcji wnętrz naszych sklepów - to co nas wyróżnia to szerokie alejki między półkami, marki własne, po które chętnie się wraca oraz wysoka jakość produktów przy relatywnie niskiej cenie– tłumaczy Tomasz Gawlik, Dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci Aldi w Polsce.

We wszystkich 7 nowo otwieranych sklepach klienci będą mieli okazję skorzystać z promocji na wszystkie produkty marek własnych sieci. W trakcie świętowania klienci będą mieli okazję skorzystać również z sięgającego nawet do 50% rabatu na produkty spożywcze oraz artykuły dla domu i rodziny.

Nowością jest promocja Ale Prezenty aktywna w dniu otwarcia sklepu. Konsumenci, którzy dokonają wtedy zakupów za kwotę 100 zł brutto otrzymają torby wypełnione produktami sieci, przy czym oferta ważna jest do wyczerpania zapasów, dlatego warto tego dnia zakupy zaplanować wcześniej. A po zakupach, w godzinach od 10.00 do 17.00 przed sklepem na odwiedzających czekać będzie bezpłatny poczęstunek z Foodtrucka sieci, w którym za okazaniem paragonu będzie można odebrać poczęstunek na wynos!

Siedem sklepów Aldi w nowym koncepcie

Wszystkie 7 sklepów przygotowanych jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jak i asortymentu oraz jego ekspozycji. Sieć zadbała o dodatkowe udogodnienia dla konsumentów. Sklepy wyposażone są w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych. Znajdą się w nich również pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta. Na klientów czekać będą również parkingi z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Sklepy otwarte będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników w każdej z nowych lokalizacji.