Nowe sklepy systematycznie pojawiają się w kolejnych miastach i miejscowościach na terenie całego kraju - mówi Piotr Kosarzycki, dyrektor ds. zarządzania powierzchnią sprzedaży i merchandisingu w sieci Biedronka.

Sklepy Biedronki są w 1300 miejscowościach, fot. shutterstock

Biedronka: mamy 4 mln klientów dziennie

- Sieć Biedronka rozwija się, dostosowując się do potrzeb ponad czterech milionów klientów dziennie. Ubiegły rok zakończyła z liczbą 3395 placówek. Do tego należy doliczyć również 15 mini-centrów dystrybucyjnych w sześciu polskich metropoliach, obsługujących usługę szybkiej dostawy BIEK - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Piotr Kosarzycki, dyrektor ds. zarządzania powierzchnią sprzedaży i merchandisingu w sieci Biedronka.

- Otwieranie kolejnych sklepów jest kluczowe dla dalszego rozwoju. Biedronka jest obecna w ponad 1300 miejscowościach w Polsce, a nowe sklepy systematycznie pojawiają się w kolejnych miastach i miejscowościach na terenie całego kraju. Widzimy potencjał w zwiększaniu naszej dostępności dla klientów - dodaje.

- Wierzymy, że dzięki naszej ekspansji jesteśmy w stanie lepiej odpowiadać na potrzeby klientów zwiększając naszą konkurencyjność na rynku. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to wymagało ogromnego zaangażowania i inwestycji, jednak jesteśmy przekonani, że jest to kluczowe dla utrzymania pozycji lidera w trudnej branży retail - tłumaczy.

Biedronka rozwija koncept Ultra Mini

Sień nie tylko otwiera nowe sklepy, ale także stawia na nowe koncepty. Obecnie Biedronka rozwija koncept sklepu Ultra Mini, który, jak tłumaczy nam Piotr Kosarzycki, lepiej wykorzystuje dostępną przestrzeń. Te nieco mniejsze placówki skierowane są do klientów, którzy cenią sobie możliwość dokonania wygodnych i szybkich zakupów.

- W formatach Ultra Mini skupiamy się na produktach typu food-to-go, a liczba dostępnych artykułów zamyka się w liczbie około dwóch tysięcy. Tymi sklepami zamierzamy zapełnić biurowce, osiedla oraz prestiżowe lokalizacje największych miast Polski. Ich powierzchnia wynosi średnio około 300 m2 - mówi Piotr Kosarzycki.

Sieć obecnie posiada 23 takie placówki. - Sklepy Ultra Mini wyposażone są w wertykalne urządzenia chłodnicze pozwalając na zmianę dotychczasowych lodówek poziomych na pionowe, tym samym wygodniejsze dla klientów i pozwalające na oszczędność wykorzystania przestrzeni, a zarazem daje możliwość zwiększenia asortymentu dla naszych klientów. Duży nacisk kładziemy na wygodę poruszania się zarówno po sali sprzedaży jak i w strefie przykasowej, która wyposażona jest w kilka kas samoobsługowych. Aktualnie posiadamy ponad 10 tys. tego rodzaju urządzeń w ponad 2700 sklepach czyli w ponad 80% wszystkich placówek - opowiada Piotr Kosarzycki.

Biedronka: ponad dwa mln osób dziennie korzysta z Shakeomatu

Aby pozyskiwać nowych klientów, sieć stosuje różnorodne działania, m.in. rozwija obszar e-commerce oraz swoją aplikację.

- W połowie ubiegłego roku udostępniliśmy naszym klientom również aplikację Biedronka, którą pobrało sześć milionów użytkowników, z czego 50% to nowi, czyli tacy, którzy nie mieli karty Moja Biedronka. Ponad dwa mln osób dziennie korzysta z Shakeomatu, który pozwala na uzyskanie spersonalizowanej oferty bazującej na preferencjach zakupowych. 95% osób, które zajrzy do aplikacji, idzie w tym samym tygodniu do sklepu. Naszym klientom udostępniliśmy również w zeszłym roku sklep internetowy z artykułami przemysłowymi czyli Biedronka Home. W jego ofercie znajdują się artykuły przemysłowe m.in. dekoracje, narzędzia, tekstylia domowe, moda czy elektronika. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju bezpośrednio pod wskazany adres lub do wybranego paczkomatu InPost - mówi Piotr Kosarzycki.

