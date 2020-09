Sklepy coraz odważniej reagują w kwestii noszenia maseczek

Audyt został przeprowadzony metodą „mystery shopping”. Tajemniczy klienci sprawdzali, czy w sklepach są pojemniki na płyn do dezynfekcji rąk. Weryfikowali też, czy nie są one czasem puste. Do tego badali, czy w placówkach były jednorazowe rękawiczki ochronne. Ponadto obserwowali, czy klienci, wchodząc do obiektów bez maseczek lub przyłbic, mieli zwracaną uwagę. Przyglądali się również, czy sami pracownicy sklepów zasłaniają usta i nosy.

I tak z badania wynika, że w każdym analizowanym sklepie był pojemnik na płyn do dezynfekcji rąk lub automat służący do tego celu. Dwa miesiące wcześniej, podczas identycznego badania, 91% obiektów spełniało tę normę. W większości placówek zbiorniki były napełnione – w sieciach convenience w 98% przypadków (poprzednio w 96%), w dyskontach w 100% (wcześniej w 98%), w hipermarketach w 99% (identycznie jak wcześniej), a w supermarketach – w 96% sklepach (w czerwcu br. w 99%). W kilku miejscach zdarzyło się też, że w czasie wizyty tajemniczego klienta pojemniki były uzupełniane.

– Badanie jednoznacznie wykazało, iż sieci handlowe faktycznie starają się o to, by klienci czuli się bezpiecznie, robiąc u nich zakupy. Dbają, aby pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk były obecne i regularnie uzupełniane. Jest też wysoce prawdopodobne, że stwierdzone ubytki bywają tylko chwilowe – komentuje Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland.

W czerwcu br. jednorazowe rękawiczki ochronne często były niedostępne, mocno ukryte lub praktycznie niezauważalne dla klientów. Obecnie sklepy wykładają ich jeszcze mniej, licząc może na to, że klienci sami się w nie zaopatrują. Aż w 77% hipermarketów stwierdzono, że nie było rękawiczek (poprzednio w 56%). Brakowało ich też w 71% dyskontów (wcześniej w 58%), w 66% sieci convenience (dwa miesiące temu w 39%). Najlepiej wyglądało to w supermarketach, tj. nie było rękawiczek w 64% sklepach (w czerwcu w 43%).

– Sieci mogły uznać, że ten obowiązek leży po stronie klientów. Być może też doszły do wniosku, że znikoma liczba konsumentów robi zakupy w rękawiczkach. Niemniej jednak, jak wykazało lipcowe badanie UCE RESEARCH i SYNO Poland, łącznie tylko ponad połowa Polaków to praktykuje – mówi Karol Kamiński z Grupy AdRetail.

W ciągu dwóch miesięcy nastąpiła lekka poprawa w kwestii noszenia masek lub przyłbic przez pracowników. W większości obiektów personel miał je na sobie praktycznie przy każdej wykonywanej czynności. Najlepiej wyglądało to w supermarketach i hipermarketach – po 98% (poprzednio – odpowiednio 96% i 98%). Bardzo podobnie było w dyskontach – 97% (wcześniej 87%), a także w sieciach typu convenience – obecnie 96% (poprzednio 89%).