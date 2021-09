Dino zmienia godziny otwarcia sklepów

Sklepy Dino były otwarte od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach od 6:00 do 23:00. Teraz sieć zmienia godziny ich otwarcia.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 06-09-2021, 19:30

Dino zmienia godziny otwarcia sklepów, fot. Grand Warszawski / Shutterstock.com

Dino z nowymi godzinami otwarcia sklepów

Od 6 września 2021 r. markety Dino w całej Polsce są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:30. W niedziele handlowe oraz w pozostałe niedziele – w przypadku placówek umożliwiających odbieranie i nadawanie przesyłek – sklepy będą czynne od 6:00 do 21:00.

Pojedyncze sklepy Dino będą otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem funkcjonowania tych placówek do lokalnych przepisów.

Dino stawia na ekspansję w centrum i na wschodzie

Sklepy Dino są dostępne na terenie całej Polski - najwięcej w zachodniej części, ale spółka stawia na ekspansję także w centrum i na wschodzie.

W II kwartale 2021 r. Dino Polska uruchomiło 91 nowych sklepów. Łącznie w I półroczu 2021 r. otwartych zostało 150 nowych sklepów w stosunku do 84 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na koniec czerwca 2021 r. sieć Dino liczyła 1.622 markety, o 320 więcej niż przed rokiem. Łączna powierzchni sali sprzedaży wyniosła 633,2 tys. m kw. (+25,4 proc. rdr).

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w drugim kwartale 2021 roku 196,2 mln zł wobec 148 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.