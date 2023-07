Polski rynek sklepów typu DIY dość mocno odczuł wpływ rosnących cen i inflacji. Dane z grudnia ubiegłego roku, w których wzięto pod uwagę ponad 600 sklepów ogólnobudowlanych, pokazywały potężne spadki na średnim poziomie prawie 26%. Lider zestawienia odnotował stratę w wysokości 35% mniej odwiedzających go klientów. Sieć, która odnotowała najmniejsze spadki, może się pochwalić wynikiem na poziomie -16%, co i tak stanowi sporą część ogółu konsumentów.

Sklepy DIY czekają na poprawę sytuacji /fot. Shutterstock

Polska wyraźnie gorzej niż reszta świata

Dane zaprezentowane przez Euromonitor International pokazują, że sprzedaż detaliczna na rynku sklepów z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodnictwa w 2022 roku w skali globalnej osiągnęła wartość 665,6 mld USD. Uwzględniając inflację stanowi to wzrost na poziomie 4%, jednak, jeśli wyłączyć efekt inflacji, to notujemy już spadek na poziomie 3% - co i tak jest świetnym wynikiem, w porównaniu z ostatnimi danymi z polskiego rynku. W marketach DIY w Europie Wschodniej sprzedano towarów za 37,3 mld USD, w Europie Zachodniej – za 140 mld USD, zaś w USA – za 250,3 mld USD. Na świecie w 2022 roku było 1.033.752 punktów/sklepów tego typu, z czego w rejonie Europie Wschodniej – 32.841 punktów. Wyraźnie widać, że wysoka inflacja w naszym kraju mocno odbiła się na skłonności Polaków do przeprowadzania remontów i inwestowania w wyposażenie swoich domostw.

Podobne dane płyną z rynku narzędzi ręcznych, które stanowią sporą część oferty marketów ogólnobudowlanych. Łącza wartość sprzedaży tej kategorii wyniosła 13,7 mld USD, z czego na rejon Europy Wschodniej przypadło 528 mln USD, gdzie – dla porównania – rynek Europy Zachodniej to aż 3,7 mld USD.

Prognozy są umiarkowane, ale pozytywne

Na koniec ubiegłego roku eksperci UCE RESEARCH prognozowali, że zastój i spadki w sklepach ogólnobudowlanych utrzymają się do końca II kwartału 2023. Widać jednak pozytywne zmiany. Po pierwsze właśnie ruszył rządowy program kredytów mieszkaniowych na 2%, a wydane rekomendacje KNF zwiększyły zdolność kredytową Polaków. Zainteresowanie tym rozwiązaniem jest ogromne i ruch na stronach tylko jednego banku sprzedającego ten produkt wzrósł o 600%!

Po drugie inflacja w Polsce wyhamowuje, a prognozy BGK wskazują, że jeszcze w tym roku może ona spaść do poziomu 7,4%. Wszystko to powinno przełożyć się na znacząco większe zainteresowanie Polaków wyposażeniem pierwszego mieszkania czy remontami już posiadanych lokali.

Kradzieże na wysokim poziomie

Z rynku płyną także inne, niepokojące dane. Wzrost kradzieży sklepowych pomiędzy rokiem 2021 a 2022 osiągnął aż 31%. I choć wiele z nich ma miejsce w sklepach spożywczych, tak nie omijają one marketów ogólnobudowlanych.

- Raport opracowany przez Crime&tech, spółkę spin-off Università Cattolico del Sacro Cuore -Transcrime, pokazuje, że z marketów budowlanych najczęściej kradzione są elektronarzędzia. Kolejne miejsca zajmują narzędzia hydrauliczne, kleje i taśmy, śrubokręty i wiertła oraz żarówki i baterie. Pierwsze miejsce nie dziwi, ponieważ to właśnie elektronarzędzia najłatwiej złodziejom później sprzedać, a ich wartość jest zazwyczaj wysoka. Profesjonalne narzędzie akumulatorowe może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, co złodziejom zapewnia duży zysk, jednakże dla sklepów oznacza duże straty – komentuje Robert Głażewski, Business Unit Director w Checkpoint Systems.

- Nie dziwi zatem, że markety DIY coraz częściej inwestują w profesjonalne zabezpieczenia antykradzieżowe.Wśród naszych klientów znalazły się już takie firmy jak Castorama France czy holenderski Praxis. Francuska Castorama tylko w pierwszym okresie odnotowała zmniejszenie strat w elektronarzędziach o 35% i zapobiegła stratom o wartości około 70 000 euro.

Wyzwaniem stojącym przed zabezpieczeniem produktów w sklepach dla majsterkowiczów jest połączenie wygody obejrzenia i przetestowania produktu, ze skuteczną jego ochroną. Nowoczesna wiertarka czy młot nie mogą być zamknięte w pudełku, ponieważ nikt nie będzie chciał ich kupić na podstawie zdjęcia na opakowaniu. Zamykane na klucz gabloty nie są tutaj żadnym rozwiązaniem – ruch w marketach jest zbyt duży, aby dosłownie co chwilę delegować pracowników do obsługi gablot i pilnowania towaru. Innym wyzwaniem jest zabezpieczenie produktów metalowych jak np. puszki z farbą czy wiertła. Klasyczne systemy są tutaj bezradne, bo pochłaniają fale radiowe.

- Niestety skala asortymentu, liczba klientów i specyfika produktów wymaga nowoczesnego podejścia do ochrony przed nieuczciwymi klientami. Nowoczesne systemy jak Alpha czy zabezpieczenia antykradzieżowe produktów wykonanych z metalu jak np. etykieta RF Metal pozwalają marketom ogólnobudowlanym znacząco ograniczyć straty. W okresie mocnego spowolnienia branży trwającego od roku 2022 ma to ogromne znaczenie w kontekście ochrony zysków – dodaje Robert Głażewski

