Inflacja, a także praca zdalna powoduje, że więcej czasu spędzamy z dala od centrów miast. Klienci restauracji częściej spędzają czas w kawiarniach, a miłośnicy kawy zamiast do kawiarni trafiają np. do Żabki.

Im droższa żywność, tym chętniej szukamy oszczędności/ fot. John Schnobrich on Unsplash

Zarówno pandemia, praca zdalna, jak i inflacja zmieniły zasady gry i podział konsumenckiego stolika między różnymi biznesami. Po okresie pandemii, której wiele barów i restauracji nie przetrwało, zwyczaje zakupowe zmieniły się na dłużej. Wspominał o tym w niedawnej rozmowie z serwisem horecatrends.pl Adam Ringer, właściciel Green Caffe Nero.

Kawiarnie konkurencją dla restauracji

Myślę, że kawiarnie zaczęły konkurować z restauracjami. To tańsza opcja, a dalej może być elegancko. Ten fenomen nie jest nowy, obserwowaliśmy to już w czasie kryzysu finansowego w 2008 r. - wtedy restauracje płakały, ludzie oszczędzali, panowała duża niepewność w związku z tym, że rynki finansowe się zawaliły, a my nie mieliśmy powodów do narzekania - wspomina Adam Ringer

Kawiarnie zastąpiły restauracje, a sklepy i stacje benzynowe – kawiarnie. Stacje Orlen billboardami, które mają ściągnąć kierowców, a w miastach także przechodniów, reklamowały się chętnie nowym menu w Orlen Cafe. Żabka zyskała na pandemii na tyle, że do dziś ma klientów, którzy wpadają na lunch na hot doga i kawę.

Kawonament i dania gotowe

Sieć wprowadziła nawet kawonament – usługę, która ma na celu lojalizowanie klientów i zwiększenie odwiedzalności w sklepach. Kawonament to usługa polegająca na subskrypcji kawy. Za niecałe 50 zł można codziennie kupić jedną kawę, przez 30 dni z rzędu. Trzeba oczywiście mieć aplikację Żappka i podpiętą do niej kartę płatniczą. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że kawę kupować można codziennie w innym sklepie, a więc subskrypcja nie przywiązuje nas do miejsca, ale do usługi.

Sieć Żabka oparła zresztą całą swoją strategię marketingową na przekazie, że wyręcza klientów z gotowania, robienia zakupów i zajmowania się kuchnią, bo serwuje im gotowe posiłki. To, co kiedyś dostać można było u „pana kanapki” czy w firmowych kantynach, kupić można w sklepie.

Kącik kawowy w sklepie nie dziwi

Potencjał, który tkwi w takich rozwiązaniach zauważyły zresztą także inne sieci handlowe, a tzw. kącik kawowy przestał dziwić w sklepie. Siecią, która ten pomysł zaimplementowała w miastach jest np. Odido. Wymyślając dwa nowe koncepty dla swoich sklepów w modelu miejskim postawiło właśnie na kąciki kawowe i gastronomiczne. Po to, żeby klienci wpadający do sklepu w ciągu dnia mogli coś zjeść i wypić kawę.

