- W czasie pandemii na pewno widzieliśmy mocny trend robienia zakupów tak blisko, jak to jest możliwe. W tym kontekście sklepy małoformatowe są bardzo blisko swoich klientów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że sklepy typu discount również działają bardzo blisko, w związku z tym one również zyskały duże uznanie wśród klientów i konsumentów – mówi Robert Dąbek.

Co do zasady liczba sklepów małoformatowych spada, jednak te, które utrzymują się na rynku – a to zdecydowana większość – przejęły klientów, którzy chcą robić zakupy blisko domu. Te sklepy odpowiadają na takie potrzeby.

Robert Dąbek, Makro Polska