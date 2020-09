Sklepy małoformatowe w sierpniu: Obroty wzrosły o 6 proc. rdr

Allegro publikuje prospekt. Cena za akcję od 35 do 43 zł

- Do wzrostu wartości sprzedaży w ujęciu rdr przyczyniły się w dużej mierze dwie najważniejsze kategorie produktowe – alkohol i produkty tytoniowe, za które m.in. ze względu na wyższą akcyzę, w br. trzeba płacić więcej niż przed rokiem. W sierpniu br. w placówkach małego formatu znacznie lepiej niż przed rokiem sprzedawało się wino i whisky (wydatki na tę kategorię były o 20% wyższe niż przed rokiem). Duże wzrosty w ujęciu wartościowym odnotowały też wódki czyste i smakowe – w sierpniu 2020 r. klienci sklepów małoformatowych wydali na nie ponad 10% więcej niż przed rokiem, jednak w ujęciu wolumenowym wzrost tych kategorii był znacznie niższy (około 3%) - podaje Centrum Monitorowania Rynku.

- Podwyżki cen nie zaszkodziły również kategorii papierosów – w sierpniu 2020 r. ich sprzedaż w sklepach małoformatowych była zarówno w ujęciu wartościowym, jak i wolumenowym wyższa niż przed rokiem. Wprowadzony pod koniec maja zakaz sprzedaży wariantów mentolowych, który namieszał wprawdzie w asortymencie i udziałach poszczególnych marek, także nie przełożył się na razie na spadki sprzedaży tej kategorii w małym formacie. Coraz lepiej radzą sobie jednak również innowacyjne produkty tytoniowe, takie jak wkłady do podgrzewaczy tytoniu, pody do papierosów elektronicznych, a także karty aromatyzujące, które są dobrą alternatywą dla palaczy przyzwyczajonych do smaku mentolowego - informuje CMR.

- Pogoda i epidemia sprawiły, że słaby start sezonu miały lody. W sierpniu wartość sprzedaży lodów impulsowych była wprawdzie o 6% wyższa niż w rok wcześniej, ale liczba sprzedanych opakowań nieznacznie spadła. Gorzej niż przed rokiem w sierpniu sprzedawały się również słodycze impulsowe, a także gumy do żucia (wydatki na nie były o 11% niższe niż przed rokiem). Znaczące wzrosty sprzedaży w sierpniu odnotowały natomiast napoje energetyzujące i izotoniczne, których sprzedaż gwałtownie spadła w pierwszych tygodniach po wybuchu epidemii - dodaje CMR.

Z danych CMR wynika także, że w sierpniu br. obroty sklepów małoformatowych utrzymały się na poziomie niemal takim samym jak w lipcu, mimo iż liczba transakcji była o niespełna 2% niższa. Wyraźne wzrosty zarówno liczby transakcji, jak i wartości sprzedaży w tym formacie sklepów odnotowano w tygodniu z długim weekendem, kiedy ze względu na wypadający w sobotę 15 sierpnia dzień świąteczny większe sklepy musiały być zamknięte przez dwa dni z rzędu.