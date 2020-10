Sklepy małoformatowe we wrześniu: Obroty wzrosły o 5,9 proc. rdr

- We wrześniu w sklepach małoformatowych o jakichkolwiek zawirowaniach w sprzedaży związanych z epidemią koronawirusa mogła świadczyć jedynie mniejsza liczba klientów i większa niż przed rokiem średnia wartość koszyka (klienci wydawali na zakupy średnio 17 zł, o 14% więcej niż przed rokiem). Miesiąc ten upłynął jeszcze bez większych obostrzeń dotyczących zakupów (poza koniecznością zasłaniania ust i nosa w sklepach), pogoda dopisywała, dzieci wróciły do szkoły, więc większość typowych, wrześniowych trendów można było zaobserwować w sklepach małoformatowych również w tym roku - informuje Centrum Monitorowania Rynku.

- Jak co roku we wrześniu spadła zarówno liczba transakcji (o 6% w porównaniu z sierpniem) oraz wartość sprzedaży (o 10%), do czego przyczyniły się głównie kategorie wrażliwe na pogodę – napoje (wydatki na nie były o 14% niższe niż w sierpniu), lody (spadek o ponad 50%) czy piwo. Wzrosła natomiast sprzedaż słodyczy, głównie za sprawą produktów impulsowych, kupowanych jesienią zamiast lodów, a często też jako przekąska do pracy czy szkoły, choć znacznie częściej niż latem do koszyków trafiały też tabliczki czekoladowe - dodaje.

- We wrześniu klienci sklepów małoformatowych wydali na batony czekoladowe o 35% więcej niż w sierpniu, a wartość sprzedaży rogalików wzrosła o 24%. Lepiej niż przed miesiącem sprzedawały się również batony zbożowe, musy owocowe, a także smakowe mleka i napoje mleczne. Wrzesień to też czas, kiedy w sklepach rośnie sprzedaż kategorii typowo jesiennych, takich jak herbaty (wydatki na nie były o 12% wyższe niż w sierpniu), czekolady do picia, miody (wzrost sprzedaży o 24% w porównaniu z sierpniem), a także leki na przeziębienie i grypę - podaje CMR.

- We wrześniu klienci mogli bez przeszkód robić zakupy we wszystkich formatach sklepów, a niedogodności związane z epidemią były odczuwalne właściwie w nielicznych powiatach objętych dodatkowymi obostrzeniami, dlatego klienci sklepów małoformatowych nie robili jeszcze wtedy zapasów papieru toaletowego, konserw czy produktów kulinarnych - wartość sprzedaży produktów zbożowych, przypraw i dodatków kulinarnych była nawet o kilka procent niż przed rokiem. Większe zainteresowanie makaronem, mąką czy innymi artykułami o dłuższym terminie przydatności do spożycia można było zaobserwować dopiero pod koniec września, kiedy zaczęły się nasilać doniesienia o nadejściu drugiej fali epidemii - informuje CMR.