Spadki w handlu detalicznym, który najlepiej pokazuje nastroje konsumentów, widać już w Europie. Najbardziej ucierpią sklepy stacjonarne, ale internetowi sprzedawcy, choć nadal mogą liczyć na wzrosty sprzedaży, muszą ciągle modyfikować sposób oferowania produktów, aby nadążać za oczekiwaniami klientów.

fot. shutterstock

Co z handlem stacjonarnym?

Najnowsze dane z Wielkiej Brytanii nie pozostawiają złudzeń, ale też nie mogą wprawiać w katastroficzny nastrój. Ilość towarów kupowanych w Wielkiej Brytanii między sierpniem a wrześniem spadła o 1,4 proc. Tak wynika z danych opublikowanych przez tamtejszy urząd statystyczny. To efekt szalejącej inflacji, przez którą ludzie muszą mierzyć się ze spadkiem realnych wynagrodzeń. Natomiast ceny energii i zakorkowane łańcuchy dostaw generują masę dodatkowych problemów dla biznesu i powodują jeszcze większy wzrost cen, więc konsumenci zaciskają pasa.

Pierwsze skutki? Brytyjski Morrisons planuje zamknąć niektóre sklepy popularnej sieci spożywczej McColl’s. Około 1,3 tys. miejsc pracy jest zagrożonych, a zlikwidowanych może być ponad 130 punktów stacjonarnych.

Co z handlem w internecie?

Co z handlem w internecie? W tym przypadku pierwsze dane są optymistyczne. Nadal mówimy o wzrostach, choć mniejszych, niż zakładano, i nieco mniejszych niż rok temu. eMarketer szacuje, że światowa sprzedaż e-commerce w 2022 roku po raz pierwszy przekroczy 5 bln dol., co stanowi ponad jedną piątą całkowitej sprzedaży detalicznej. Co więcej, z prognoz amerykańskiego rynku przeprowadzonych przez Deloitte wynika, że w okresie od listopada do stycznia wzrost zakupów online wyniesie ok. 14 proc. Rok wcześniej zanotowano zwyżkę na poziomie 15 proc. Dla porównania świąteczna sprzedaż detaliczna (stacjonarna) ma w tym roku wzrosnąć od 4 proc. do 6 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.

– Obecna sytuacja spowoduje kolejne zawirowania wśród tradycyjnych sprzedawców, którzy swoją działalność opierają na sklepach stacjonarnych, a pamiętajmy, że musieli się mierzyć z drastycznymi dla nich skutkami pandemii. To też jeszcze większe wyzwanie dla sprzedawców internetowych, którzy muszą kontynuować wprowadzanie innowacji, aby jak najmniej ucierpiały ich dochody ze zmniejszonego przecież strumienia środków konsumenckich – zauważa Radosław Pawlak z Symetrii UX, polskiej firmy, który wspomaga sklepy internetowe w tworzeniu optymalnych stron internetowych i aplikacji m.in. na rynki e-commerce.

Wykorzystać potencjał technologii

Jak przekonuje Pawlak, sprzedawcy internetowi mogą zdobywać nowych klientów, a o lojalność starych nie muszą się martwić – i nie chodzi tylko o stosowanie promocji. Jak zatem zrównoważyć wzrost cen zarówno artykułów codziennego użytku, takich jak produkty spożywcze i odzież, i towarów luksusowych? Jak wyhamować efekt zakłóceń w łańcuchach dostaw i zmniejszających się stanów magazynowych, które zachęcają wręcz do dalszych podwyżek i w konsekwencji do utraty klientów?

– Należy wykorzystać potencjał technologii, aby zapewnić klientom nowe i ekscytujące sposoby przeglądania, kupowania i oszczędzania. Te narzędzia już istnieją. Należy je tylko i aż wprowadzać, ale najpierw wsłuchać się w głos samych klientów – zaznacza ekspert Symetrii UX, firmy prowadzącej międzynarodowe szkolenia UX-PM, strategii, która ma za zadanie poprawić jakość produktów po analizie doświadczeń klientów.

Konsumenci nie porzucą całkowicie zakupów tradycyjnych. Sklepy stacjonarne sprawiają, że klienci mogą dostać to, czego potrzebują (jeśli punkt jest otwarty) i gwarantują “dotykowe” wrażenia. Kupujący ​może patrzeć, poczuć, a nawet smakować lub powąchać produkty przed ich zakupem. Zakupy online oferują jednak ogromną wygodę, ponieważ można je robić z dowolnego miejsca i o każdej porze, udostępniając prawie wszystko bez konieczności wychodzenia z domu.

Zakupy hybrydowe

– Rozwiązaniem mogą być zakupy hybrydowe, które polegają na łączeniu tego, co najlepsze ze światów online i offline – w celu stworzenia takich ścieżek klienta, które spełniają wszystkie jego wymagania. W handlu internetowym oznacza to rozwijanie metod dostarczania takich samych doświadczeń zakupowych, z których korzystamy w prawdziwym świecie. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej technologii umożliwiającej personalizację lub rozwiązaniom wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości – opisuje Radosław Pawlak.

Sprzedaż w internecie pozwala również sprzedawcom dowiedzieć się wiele o kupującym, śledząc zachowania klientów i łącząc je z danymi z wielu innych źródeł internetowych w celu zbudowania szczegółowego obrazu tego, kim jest konsument i czego oczekuje od doświadczeń zakupowych. Co więcej, z badania przeprowadzonego przez Google i Storyline Strategies wynika, że tylko 28 proc. konsumentów nie jest skłonnych podać danych osobowych, a tym samym nie chce otrzymać spersonalizowanej oferty zakupowej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl