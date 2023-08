Wielka Urodzinowa Loteria ODIDO została zorganizowana z okazji 23. urodzin sieci. Jest skierowana do wszystkich klientów jej sklepów. Na czym polega?

Sklepy Odido ruszają z urodzinową loterią, fot. materiały prasowe

Rusza Wielka Urodzinowa Loteria ODIDO

Wielka Urodzinowa Loteria ODIDO jest skierowana do wszystkich klientów sieci pod zielono-pomarańczowym szyldem. Do wygrania są nagrody dzienne, tygodniowe oraz główna o wartości trzydziestu tysięcy złotych. Loteria potrwa do końca września.

Wielka Urodzinowa Loteria ODIDO została zorganizowana z okazji 23. urodzin sieci. Jest skierowana do wszystkich klientów jej sklepów. Głównym warunkiem udziału jest wykonanie zakupów o wartości minimum dwudziestu pięciu złotych zawierających co najmniej jeden produkt partnera (lista artykułów jest dostępna na stronie: www.loteriaodido.pl) z wyłączeniem: napojów alkoholowych, papierosów, artykułów leczniczych oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Paragon należy zarejestrować na dedykowanej stronie internetowej.

– Wielka Urodzinowa Loteria została zorganizowana, aby podziękować klientom za wspólne lata – mówi Robert Dąbek, Dyrektor ds. Franczyzy w MAKRO Polska. – Zależało nam na uproszczeniu procesu zgłaszania, dlatego w formularzu wystarczy podać informacje kontaktowe, adres sklepu, w którym zostały zrobione zakupy, oraz numer paragonu.

Uczestnicy Wielkiej Urodzinowej Loterii mogą codziennie wygrać nagrody. Po rejestracji na stronie internetowej mają możliwość zakręcenia kołem fortuny i wylosowania spośród blisko 1500 voucherów na allegro.pl. Osoby, które nie zdobędą nagrody codziennej, biorą udział w losowaniu tygodniowej (roboty sprzątające iRobot Rumba 17) oraz głównej – kart przedpłaconych o wartości dziesięciu, dwudziestu i trzydziestu tysięcy złotych.

O sieci ODIDO

Sieć ODIDO jest jedną z sieci franczyzowych sklepów spożywczych w Polsce. Kieruje swoją ofertę do lokalnych przedsiębiorców, którzy cenią niezależność, a jednocześnie poszukują partnera wspierającego ich w codziennym prowadzeniu biznesu. Nowy format ODIDO to połączenie znanego klientom lokalnego sklepu spożywczego z innowacyjnymi rozwiązaniami, które odpowiadają na potrzeby współczesnego klienta.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl