Sklepy w marcu: Wzrosły ceny masła, oleju, mąki i alkoholi

Jak wynika z danych CMR, w marcu 2022 r. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 10% wyższa, natomiast liczba transakcji wzrosła o 7,7% w porównaniu z marcem 2021 r.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 20-04-2022, 13:23

Małe sklepy: w marcu wzrost sprzedaży

W marcu 2022 r. liczba transakcji w sklepach małoformatowych była znacznie wyższa niż rok wcześniej, m.in. za sprawą większej mobilności - rok wcześniej w marcu zamknięte były m.in. kina, siłownie i restauracje, przez część miesiąca obowiązywała też nauka zdalna, a także wskutek większych zakupów w pierwszych tygodniach po inwazji na Ukrainę. Lepsza niż przed rokiem sprzedaż to również zasługa ocieplenia odczuwalnego w drugiej połowie miesiąca.

W marcu 2022 r. klienci przychodzili do sklepów małoformatowych częściej niż w marcu 2021 r., ale robili mniejsze zakupy - w marcu br. w przeciętnym koszyku było średnio 3,8 produktów, czyli mniej niż przed rokiem i znacznie mniej niż dwa lata wcześniej (w momencie startu pandemii, kiedy do koszyka trafiało średnio 4,4 opakowania produktów, a co dwunasty klient kupował jednorazowo ponad 10 produktów). Średnia wartość koszyka wyniosła w marcu 2022 r. 19,53 zł – to o 2% więcej niż przed rokiem i niemal tyle samo co w marcu 2020 r.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wzrosły ceny masła, oleju, mąki i kawy

Czynnikiem, który przyczynia się do wzrostu wartości sprzedaży w sklepach małoformatowych, są wciąż rosnące ceny wielu kategorii produktowych, m.in. masła, oleju, mąki czy kawy, ale też ważnych dla tego formatu alkoholi. Średnia cena półlitrowej butelki wódki czystej topowych marek w marcu 2022 r. wynosiła już około 25,50 zł, podczas gdy rok temu było to o 2-3 zł mniej. Wyższe ceny przełożyły się na spadek sprzedaży – w marcu 2022 r. klienci sklepów małoformatowych kupili o 5% mniej wódki czystej w przeliczeniu na litry, choć wydali na tę kategorię o 6% więcej niż przed rokiem.

Niewielki wzrost w ujęciu wolumenowym odnotowało natomiast piwo – klienci sklepów małoformatowych kupili aż o 2,4% litrów więcej tego rodzaju alkoholu niż przed rokiem (w ujęciu wartościowym wzrost sięgnął niemal 10%). Lepiej niż w marcu zeszłego roku sprzedawały się też lody – liczba sprzedanych opakowań lodów impulsowych była aż o 30% wyższa niż rok wcześniej, przy czym 45% sprzedaży przypadało na jeden najcieplejszy tydzień. Wzrosty zarówno w ujęciu wolumenowym, jak i wartościowym notowały też inne wrażliwe na temperatury kategorie, takie jak woda czy napoje gazowane.

Wzrosła sprzedaż żywności o długim terminie przydatności do spożycia

W marcu 2022 r. klienci sklepów małoformatowych więcej niż przed rokiem wydali też na słodycze impulsowe i inne drobne przekąski, które były kupowane m.in. w ramach zbiórek żywności. Największe wzrosty, aż o kilkadziesiąt procent, odnotowały musy owocowe oraz batony funkcjonalne (w tym energetyzujące), ale znacznie lepiej niż przed rokiem sprzedawały się również batony czekoladowe, wafelki czy rogaliki.

Wojna w Ukrainie przyczyniła się również do wzrostów sprzedaży produktów o długim terminie przydatności do spożycia. W marcu wartość sprzedaży konserw wzrosła rdr o 35%, a dań instant o 50%), a także żywności dla dzieci i podstawowych produktów higieniczno-kosmetycznych, jak np. szczoteczki, podpaski czy chusteczki nawilżane.

W porównaniu z lutym, który jest najkrótszym i najsłabszym sprzedażowo miesiącem, wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych w marcu 2022 r. wzrosła o 25%, a liczba transakcji była o 20% wyższa.

Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.