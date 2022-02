Sklepy z obowiązkiem instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych

24 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obowiązek projektowania oraz budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w sposób umożliwiający zainstalowanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Obowiązek może wystąpić w przypadku nowoprojektowanych oraz istniejących budynków niemieszkalnych m.in. sklepów, centrów handlowych, hoteli, magazynów czy budynków biurowych.

Data: 11-02-2022

Na czym polegają i kogo dotyczą nowe obowiązki?

Nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która przewiduje obowiązek wyposażania stanowisk postojowych przynależnych do nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych we wstępną infrastrukturę kanałową (przewody i kable elektryczne), a w odniesieniu do budynków niemieszkalnych — również w punkty ładowania.

Zgodnie z przepisami nowelizacji właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych, z którymi związane jest co najmniej 20 miejsc postojowych zostali zobowiązani zainstalować do 1 stycznia 2025 r. co najmniej jeden punkt ładowania oraz infrastrukturę kanałową, aby umożliwić w dalszej perspektywie zainstalowanie kolejnych punktów ładowania – co najmniej jeden na pięć stanowisk postojowych.

W wyniku nowelizacji budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych muszą być projektowane i budowane z uwzględnieniem co najmniej jednego punktu ładowania oraz infrastruktury kanałowej umożliwiającej docelowo zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych.

W określonych przypadkach wymagania te mają zastosowanie również dla budynków poddawanych przebudowie albo remontowi.

Co ważne, powyższe obowiązki wynikające z nowelizacji nie znajdują zastosowania wobec budynków niemieszkalnych będących własnością małych i średnich przedsiębiorców.

Wsparcie na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych – nawet do 45 proc. wartości inwestycji

7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dotacje udzielane są na inwestycje realizowane do 2028 r. Wysokość dotacji w ramach programu dotyczącego wsparcia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych wynosi, w zależności od rodzaju infrastruktury:

· w przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy nie mniejszej niż 50 kW i nie większej niż 150 kW —30 proc. (lub 45 proc. w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców lub gdy na terenie gminy zostało zarejestrowanych mniej niż 60 tys. pojazdów samochodowych lub gdy przypada mniej niż 400 pojazdów samochodowych na 1 tys. mieszkańców), a w przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy od 150 kW — 50 proc.;

· w przypadku stacji ładowania innych niż ogólnodostępne — 25 proc.

Wnioski o dofinasowanie można składać do 31 marca 2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków. Zaledwie w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia naboru wyczerpaniu uległa alokacja środków na stacje ładowania o mocy równej lub większej niż 150 kW.

– W wyniku nowelizacji przepisów przedsiębiorcy będący właścicielami budynków niemieszkalnych, z którymi związane jest więcej niż 10 miejsc postojowych mogą być zobowiązani do instalacji punktów ładowania oraz przygotowania niezbędnej infrastruktury, która umożliwia instalację punktów ładowania. W praktyce obowiązek ten może zatem dotyczyć między innymi właścicieli sklepów, centrów handlowych, hoteli, magazynów czy budynków biurowych. W przypadku nowych lub remontowanych budynków niemieszkalnych obowiązek może wystąpić począwszy od 2022 r – mówi Przemysław Szywacz, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

– Dla istniejących budynków niemieszkalnych z więcej niż 20 miejscami postojowymi, ich właściciele zobowiązani są do instalacji punktów ładowania nie później niż do 1 stycznia 2025 r. Zwolnienie z obowiązków dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy już teraz powinni dokonać analizy w zakresie powstania po ich stronie ww. obowiązku i następnie podjąć kroki w celu uzyskania dotacji na ten cel. Należy pamiętać, że wnioski o dofinansowanie są przyjmowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jedynie do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Trwający obecnie nabór wniosków o dotacje pozwala zatem w znacznym stopniu (nawet o 45 proc.) obniżyć koszty realizacji inwestycji, do której zobowiązani zostali przedsiębiorcy – dodaje.