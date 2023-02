Gorsze wyniki finansowe McDonald's, na które wpłynęły m.in. inflacja i zmiany na rynku walutowym, i tak przekroczyły oczekiwania analityków.

Spadek wyników McDonald's; fot. unsplash.com

McDonald's - wyniki finansowe

McDonald's osiągnął w 2022 roku przychody na poziomie 23,2 mld dol., czyli mocno zbliżony do wyniku z 2021 r. (22,18 mld dol. za 2022 r. vs. 22,22 rok wcześniej). Natomiast w samym IV kwartale 2022 wyniosły one niecałe 6 mld dol., co przekłada się na spadek o 1,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Zysk z całego 2022 r. wyniósł 6,2 mld dol., tak więc również spadł z 7,5 mld dol. w poprzednim roku.

Analitycy spodziewali się jeszcze gorszych wyników. Zakładali przychody na poziomie 5,72 mld dol., a zysk na akcję w granicy 2,46 dol. Ostatecznie zysk wyniósł 2,59 dol. na akcję.

Słabsze wyniki spowodowane były głównie osłabieniem wszystkich głównych walut w stosunku do dolara amerykańskiego.

McDonald's - wpływ inflacji, wzrostu cen, pandemii i wojny w Ukrainie na wyniki

Na sytuację spółki wpłynęły również takie czynniki, jak wzrostów kosztów funkcjonowania lokali. To jednak spółka odbiła sobie podwyżką cen oferowanych produktów.

2022 rok był zdecydowanie czasem odchodzenia od pandemii. W wielu krajach łagodzone były restrykcje, a nawet całkowicie znoszone, co wpłynęło na poprawę wyników na rynkach międzynarodowych. Wyjątkiem były Chiny, które utrzymywały politykę „zero-covid” aż do końca 2022 roku. Dodatkowo, sieć wycofała się z Rosji z powodu konfliktu na Ukrainie i nakładanych na nią sankcji.

"Dobrym" rynkiem były Stany Zjednoczone, gdzie sprzedaż wzrosła o 12,6 proc. r/r. Korzystny wynik pokazały również takie rynki, jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja.