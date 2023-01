Handel

Słodycze zamiast listów. Co kupić można w placówce pocztowej?

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 12-01-2023, 07:02

Z biegiem czasu w placówkach Poczty Polskiej coraz więcej miejsca zajmują towary, które są dodatkiem do jej głównej oferty. Co sprzedaje się najlepiej, a co ogranicza możliwości PP w kontekście sprzedawanych impulsów?

Poczta Polska zapewnia, że sprzedaż przekąsek i towarów impulsowych jest dla niej satysfakcjonująca biznesowo/ fot. Shutterstock