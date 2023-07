Handel

Słynna akcja Lidla przedłużona o miesiąc

W związku z dużym zainteresowaniem akcją Karuzela Okazji w aplikacji Lidl Plus, sieć przedłuża ją o kolejny miesiąc. Do 29 lipca br. użytkownicy aplikacji Lidl Plus będą dalej korzystać z dodatkowych zniżek przy okazji zakupów - wystarczy, że zakręcą karuzelą i zeskanują kupon.

Dyskont Lidl przedłuża promocję; fot. PAP/Wojciech Pacewicz