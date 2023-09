Primark w Łodzi to ponad 3 300 mkw. powierzchni handlowej na jednej kondygnacji. W łódzkim salonie klienci znajdą najnowsze trendy, jak również artykuły codziennego użytku w przystępnych cenach, w tym odzież damską, męską i dziecięcą, a także kosmetyki, akcesoria czy artykuły wyposażenia wnętrz. Odwiedzający będą mogli również dokonać zakupów produktów dostępnych w ramach niedawno ogłoszonej współpracy z Ritą Orą, która właśnie dziś trafia do sklepów na całym świecie. Kolekcja została zaprojektowana z myślą o wszechstronności, bazując na unikalnym stylu artystki, dlatego można ją nosić zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem.

Primark w Łodzi jest drugim sklepem w Polsce, w którym dostępne są kasy samoobsługowe. Co więcej, niedawno uruchomiona strona internetowa Primark pozwoli mieszkańcom Łodzi i okolic przeglądać asortyment online i sprawdzać dostępność produktów z wyprzedzeniem.

Nowa lokalizacja obejmuje również rosnącą gamę produktów dostępnych w ramach linii Primark Cares, odzwierciedlającej zaangażowanie firmy w oferowanie zrównoważonej mody w przystępnych cenach. Już połowa ubrań Primark jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób, a detalista zobowiązał się podwoić tę liczbę do 2030 roku.

Maciej Podwojski, Head of Sales, CEE w Primark powiedział: „Z przyjemnością informujemy, że nasze drzwi w szóstym sklepie w Polsce, w Manufakturze w Łodzi, są już otwarte. To dla nas niezwykłe osiągnięcie, stanowiące dowód rozwoju Primark na tym rynku oraz swojego rodzaju kamień milowy po zaledwie trzech latach od otwarcia pierwszego sklepu w Warszawie. Już teraz oferujemy nasze unikalne doświadczenia zakupowe w największych miastach w Polsce. Serdecznie witamy nowych klientów i dziękujemy całemu zespołowi za zaangażowanie i ogromny wysiłek, który przyczynił się do tego sukcesu”.