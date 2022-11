Znana polska marka wzornicza "Pan tu nie stał" ponownie bierze się za kultowy dla wielu Polaków temat. W ofercie pojawiły się nietypowe puzzle z wizerunkiem znanej każdemu sałatki.

Puzzle sałatkowe zawierają 500 elementów i po złożeniu mają rozmiar 48 x 34 cm. /fot. Pan tu nie stał

Firma wzornicza "Pan tu nie stał" często podejmuje w projektowaniu swych produktów temat polskości, odmieniany przez wszelkie przypadki. Na warsztat bierze kultowe tematy, symbole, a nawet słowa i zwroty (pobite gary, dom turysty czy kurde - by wymienić kilka z nich).

Puzzle sałatkowe dla masochistów

Tym razem powraca jednak do tematyki kulinarnej, ale za sprawą... puzzli. Właśnie w ofercie sklepu pojawiły się puzzle, z tak lubianym przez wielu (zwłaszcza w okresie Wielkanocy) motywem sałatki jarzynowej.

Puzzle sałatkowe zawierają 500 elementów i po złożeniu mają rozmiar 48 x 34 cm. Jak piszą twórcy - to idealny zajęcie na DŁUGIE jesienne wieczory. Dla ludzi lubiących ambitnych, lubiących wyzwania, nie poddających się, albo po prostu dla masochistów.

Jeśli nie sałatkowe, to może... bigosowe?

A gdyby tego było mało, w sprzedaży wciąż są dostępne podobne puzzle, tym razem z motywem przewodnim w postaci... bigosu.

Pan tu nie stał - co to za firma i sklep?

Twórcy zaczynali od bloga (2006 rok), który miał promować dobre polskie wzornictwo. - W domu mamy sporą kolekcję wszelakich papierków powstałych w latach 60-tych do 80-tych. Plakaty, ilustracje do książek, okładki magazynów, opakowania i etykiety – publikowaliśmy zdjęcia tych zbiorów na blogu i są one niesłychanie barwne i ciekawe - piszą o sobie.

- PTNS były dla nas obojga dodatkowym zajęciem, raczej hobby. Chcieliśmy mieć sklep, taki jak mieszkanie wyjęte rodem z lat 70-tych – z meblościanką i dywanem tureckim, z domową atmosfer - dodają.

Wszystko odbywało się stopniowo, od prowadzenie bloga, przez produkcję koszulek w domu aż do założenia sklepu internetowego i produkcji zlecanej profesjonalnym wykonawcom. Początkowo w asortymencie PTNS były wyłącznie t-shirty z nadrukami, później poszerzono ofertę o rozmaite akcesoria.

