Handel

Słynna sieć drogerii na sprzedaż? Ma sklepy w 70 krajach, także w Polsce

Brazylijski producent kosmetyków Natura &Co poinformował, że jego zarząd upoważnił firmę do poszukiwania "strategicznych alternatyw” dla swojej spółki zależnej The Body Shop, w tym potencjalnej sprzedaży biznes.

W Polsce działa ponad 15 sklepów The Body Shop; fot. shutterstock.com / Sergej Lebedev