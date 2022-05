Słynna sieć opuszcza Rosję. Będzie ją to drogo kosztować

Brytyjska sieć Marks & Spencer wycofa się z Rosji. Była obecna w tym kraju od 2005 roku. Opuszczenie rynku rosyjskiego będzie kosztować detalistę 31 mln funtów.

Autor: AT

Data: 25-05-2022, 13:41

Sieć sklepów Marks & Spencer kończy działalność w Rosji. fot. mat. pras.

Marks&Spencer tłumaczy decyzję o opuszczeniu Rosji

Marks&Spencer tłumaczy, że w 2022 musiał zmierzyć się z podwójnymi problemami związanymi z konsekwencjami brexitu oraz wstrzymaniem dostaw do partnera franczyzowego w Rosji w wyniku wojny na Ukrainie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Aby złagodzić koszty graniczne UE, opuściliśmy franczyzę Food we Francji i zaprzestaliśmy eksportu schłodzonej żywności do naszego czeskiego biznesu. W dalszym ciągu absorbujemy koszty związane z administracją materiałów w eksporcie żywności do Irlandii ze względu na certyfikację, deklaracje i złożoność segregacji w magazynach, z których żadna nie jest korzystna dla klientów. Oczekujemy, że będziemy w stanie dalej ograniczać te koszty dzięki zwiększonemu zaopatrzeniu lokalnemu i automatyzacji procesów. W ramach naszej działalności odzieżowej i domowej planujemy otworzyć nowy „hub UE” w Chorwacji, umożliwiający bezpośredni przepływ zapasów na rynek w celu realizacji zamówień dla naszych partnerów, w tym na platformach handlowych - informuje spółka.

Jak Marks Spencer działał w Rosji?

Działalność M&S w Rosji i na Ukrainie była obsługiwana przez posiadacza licencji i partnera franczyzowego, a w latach 2021/22 generowała sprzedaż detaliczną w wysokości 102,5 mln funtów.

- M&S to biznes oparty na wartościach; dlatego w wyniku inwazji na Ukrainę 3 marca 2022 r. wstrzymaliśmy dostawy do Rosji. Następnie podjęliśmy decyzję o całkowitym wycofaniu się z naszej rosyjskiej franczyzy. Suma 31 mln funtów stanowi pełne koszty wyjścia z Rosji i zakłócenia działalności na Ukrainie - wskazuje spółka.

Ukraińska filia M&S również została częściowo zamknięta w wyniku działań wojennych. Sieć zapewnia, że pracuje wraz z lokalnym partnerem, aby ponownie otworzyć, gdy tylko będzie to możliwe.

Marks Spencer opuszcza Rosję

Firma już w marcu wstrzymała dostawy do Rosji, ale wyjaśniała, że ze względu na umowę z franczyzobiorcą w tym kraju, turecką spółką FiBA, nie może na razie całkowicie wyjść z rosyjskiego rynku. W środę jednak ogłosiła, że udało się zakończyć negocjacje z FiBA, dzięki czemu może zakończyć działalność w Rosji. Marks & Spencer miał do tej pory w Rosji 48 sklepów, zarządzanych przez turecką firmę, w których zatrudnionych jest ok. 1200 osób.

Brytyjska firma poinformowała, że wyjście z Rosji oraz ograniczenie wskutek rosyjskiej napaści jej działalności na Ukrainie, będzie ją kosztowało 31 mln funtów. Dołączyła ona tym samym do długiej listy firm, które wycofały się z Rosji w reakcji na rozpoczętą przez ten kraj wojnę