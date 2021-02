Smartfon równie dobry do zakupów jak komputer

Dziennik podaje, że co piąty kupowany przez internet produkt przypada na urządzenia mobilne, a w 2020 r. wartość takich zakupów przekroczyła już 13 mld zł. Dodaje, że to świetny wynik, choć pandemia nie do końca sprzyjała tej formie robienia zakupów

"Kwarantanna i przebywanie internautów w domu przełożyło się na stały dostęp do laptopa bądź PC, a więc częstsze wykorzystanie urządzeń pełnowymiarowych w zakupach online" - mówi prezes Izby Gospodarki Elektronicznej Patrycja Sass-Staniszewska, cytowana przez gazetę.

"Mobilnie kupuje aż 59 proc. e-konsumentów, co jest niewielkim spadkiem względem 2019 r. Wśród najczęściej wybieranych m-kategorii znalazła się moda, elektronika i wyposażenie domu oraz uroda" - dodaje.

Z badania Izby wynika, że kupujący mobilnie w 24 proc. są w stanie zrezygnować z procesu zakupowego, jeżeli jest on długi i mało przejrzysty.