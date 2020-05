Social media też ucierpią przez koronawirusa, wstrzymywane są działania influencer marketingu

Cały biznes influencerski - zdaniem badanych - ucierpi w związku z epidemią (spadną np. zarobki samych influencerów), jednak po kilku miesiącach sytuacja wróci do normy, a w 2021 r. nastąpi bardzo dynamiczne odbicie. Według reklamodawców, zyskają mali influencerzy, kosztem „gwiazd”.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-27 kwietnia 2020 r., wzięło w nim udział 150 reklamodawców aktywnych w obszarze influencer marketingu (marketerów i przedstawicieli agencji reklamowych).

- Dzięki badaniu jesteśmy w stanie przedstawić świeże i naszym zdaniem bardzo interesujące dane na temat rynku influencerskiego, również dotkniętego ekonomicznymi skutkami epidemii. Według naszej wiedzy jest to pierwszy tego rodzaju raport na naszym rynku. Mamy nadzieję, że będzie on dla osób związanych z branżą digital pomocnym źródłem danych, pomagającym w podejmowaniu decyzji biznesowych – mówi Robert Sosnowski, CVO REACHaBLOGGER.

Reklamodawcy zostali zapytani m.in. o to jak zmieniają się ich bieżące plany influencer marketingowe w związku z epidemią. Aż 39,6% reklamodawców odpowiedziało, że nie zamierza wprowadzać większych zmian w swoim planie działania. Była to najczęściej wskazywana odpowiedź. Druga w kolejności najczęściej udzielana odpowiedź to "wstrzymałem działania” - tę opcję wskazało 27,5% ankietowanych. Natomiast 24,8% respondentów zamierza wkrótce rozszerzyć działania influencerskie, co traktować można jako bardzo dobrą wiadomość dla branży.

- Na pytanie „Jak sądzisz na ile epidemia zmieni biznes influencerski w Polsce w roku 2020 względem roku 2019?” respondenci udzielili zaskakujących odpowiedzi - 14,7% z nich wskazało, że rynek zmniejszy się o 30% i dokładnie taka sama liczba (14,7%) wskazała, że rynek zwiększy się o 30%. Reklamodawcy natomiast dość zgodnie oczekują silnego wzrostu na rynku influencerskim w 2021 roku - 16,1% z nich wskazało na 20% wzrost rynku influencerskiego w 2021 roku, a 13,4% z nich na 30% wzrost, natomiast aż 12,1% z nich spodziewa się aż 50% wzrostu. Były to trzy najczęściej udzielane odpowiedzi. To bardzo dobra wiadomość dla branży, przypomnijmy, pochodząca wprost od uczestników rynku, którzy zajmują się komercyjnymi współpracami z influencerami - mówi Robert Sosnowski.