Problem sklepów otwartych w niedziele mimo zakazu handlu nigdy nie minął, jednak za sprawą Biedronki znowu wrócił na tapet. Solidarność chce, żeby prokuratura poczyniła zdecydowane kroki. Domaga się, aby karać właścicieli sklepów otwartych w niedziele jak za przestępstwo – zakazem prowadzenia działalności do 15 lat oraz karami do miliona zł.

Oto fragment wniosku, który Piotr Duda, szef Solidarności złożył na ręce Zbigniewa Ziobry. Solidarności chodzi o zmianę kwalifikacji - dziś wykroczenia, które obciążone jest niewielkim mandatem - na przestępstwo, którym miałoby być otwieranie sklepów w niedziele.

Otwarcie sklepu w niedzielę będzie przestępstwem?

- Pracownicy skarzą się na pracodawców z takich sklepów jak Intermarche, Żabka, Biedronka, Topaz, które za wszelką cenę chcą otwierać sklepy w niedziele – mówi Alfred Bujara, jeden z szefów i działaczy Solidarności.

Pismo w tej sprawie złożone zostało do ministra Ziobry 8 września. Do tej pory związkowcy nie doczekali się odpowiedzi. Swoje problemy przedstawiciele handlu skierowali akurat do Zbigniewa Ziobry, ponieważ jest on zwierzchnikiem prokuratury.

Czy Biedronka będzie otwarta w niedziele?

Sieć Biedronka już od dłuższego czasu szykuje się, aby stać się placówką medyczną. Nie jest to jednak tak proste, jak się wydaje, aby sklep stał się placówką medyczną przeznaczoną dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych. Sieć próbowała już otwierać sklepy „na czytelnię”, jednak interwencja pracowników, związków zawodowych, nagłośnienie sprawy przez media sprawiły, że Jeronimo Martins wycofało się z całotygodniowych czytelni.

Do związków zawodowych zaczęły już dochodzić ciche i pojedyncze głosy, że Biedronka faktycznie może chcieć otworzyć sklepy w niedziele. Anonimowi informatorzy wskazali, że jest to jak najbardziej możliwe i obawiają się takiej sytuacji.

Co na to Solidarność i czy w obliczu takich problemów nie warto zrezygnować z zakazu handlu w niedziele i podnieść stawki pracownikom, którzy pracują w weekend? Są to przecież nie tylko przedstawiciele handlu, ale wielu innych zawodów.

Jak podkreśla Alfred Bujara, są to jednak pracownicy, którzy w jakiś sposób są niezbędni w życiu społecznym – kierowcy, piloci, pracownicy medyczni, pracownicy wszelkiej maści służb publicznych, którzy za pracę w niedziele najczęściej dostają dodatek. Jak podkreślają związkowcy, pracownicy handlu ciężko pracują w równoważnym systemie pracy i chcą odpocząć w niedziele. - Powinni zapracować na swoje utrzymanie od poniedziałku do soboty. Nie możemy dopuścić, aby stali się niewolnikami weekendowymi - mówi Alfred Bujara.

Wzmożone kontrole w handlu

Wnioskujemy o systematyczne kontrole w tych sklepach, które są czynne od lutego w niedziele. Pani minister Maląg obiecała, że PIP będzie takie kontrole przeprowadzać. Chcielibyśmy, aby prokuratura przekwalifikowała takie działania z wykroczenia na przestępstwo. Wtedy kara może wynosić nawet milion zł, ponadto sąd może zasądzić zakaz prowadzenia działalności do 15 lat tłumaczy Alfred Bujara

Przedstawiciele Solidarności mówią wprost: we Francji Intermarche czy inne sieci nie mógłby sobie na to pozwolić, bo rząd lepiej chroni pracowników.

Dlaczego handel ma być uprzywilejowany?

Zapytałam przedstawicieli Solidarności o to, dlaczego z wielu branż akurat handel ma być uprzywilejowany i czy podwójna stawka płacy nie rozwiązałaby problemów z handlem w weekendy. W sklepach dorabia dużo starszych osób, które w ciągu tygodnia np. zajmują się wnukami i mają inne zajęcia, oraz studenci.



- Jakoś nie ma chętnych studentów ani emerytów do pracy w handlu, bo jest to praca ciężka i marnie wynagradzana. Obecny niedobór pracowników w handlu to ok 200 tyś. osób - mówi Bujara.

Ktoś musi bronić polskiego prawa, nie może to być kraj z dykty, w którym korporacje próbują rządzić. Są do tego urzędy – PIP i prokuratura. Solidarność będzie się domagać systematycznych działań i systematycznych kontroli mówi Alfred Bujara.

Dlaczego handel w niedziele jest tak kontrowersyjny? Bo często pracownicy są do niego zmuszani, nie jest to ich własna decyzja. - Nie może pani zrobić niewolników z pracowników handlu. Pracownicy handlu także chcą mieć dzień wolny, żeby odpocząć po pracy i powinni mieć godziwe wynagrodzenie, które im na to pozwala - mówi szef Solidarności.

Do miliona zł kary lub zakaz działalności na 15 lat

W kontekście innych branż, których pracownicy muszą lub powinni pracować w niedziele Solidarność mówi jedno: - Nie damy wytworzyć nowej kategorii niewolników. Nigdy się na to nie zgodzimy. Osoby, których praca w niedziele jest niezbędna, powinny otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast nie róbmy z niedzieli zwykłego dnia roboczego – mówi Alfred Bujara.

- Ktoś musi bronić polskiego prawa. Mamy nadzieję, że rząd też to wie i pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek. Wnioskujemy o systematyczne kontrole w tych sklepach, które są czynne od lutego w niedziele. Pani Minister Maląg obiecała nam, że PIP będzie takie kontrole przeprowadzać. Chcielibyśmy, aby prokuratura przekwalifikowała pracę sklepów w dni wolne od pracy z wykroczenia na przestępstwo. Wtedy kara może wynosić nawet milion zł, albo sąd może zakazać prowadzenia działalności do 15 lat - podsumowuje Bujara.

