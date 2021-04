"Solidarność" za zakazem sprzedaży alkoholu w placówkach pocztowych

- Sklepy będą musiały się określić, czy chcą być sklepem spożywczym, spożywczo-monopolowym czy placówką pocztową - mówił w programie "Money. To się liczy" Alfred Bujara. - Jak słyszeliśmy pan prezydenta rozważa tę możliwość, gdyby to się nie udało, to jest propozycja, by przeprowadzić inicjatywę obywatelską - dodał.

- Pokażcie mi w Europie pocztę, w której można kupić produkty spożywcze, a tym bardziej alkohol - mówił.

Jego zdaniem, ta inicjatywa ma wyrównać szansę dla przedsiębiorców, przede wszystkim dla małych sklepów, dla których niedziele są dniem na odrobienie strat.