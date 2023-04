10 kwietnia, w Wielkanocny Poniedziałek ruszyła nowa kampania ALDI, której główną bohaterką jest Sonia Bohosiewicz.

Sonia Bohosiewicz w nowej odsłonie kampanii ALDI; fot. mat. pras.

Nowa kampania Aldi z Sonią Bohosiewicz

Nowa kampania Aldi z ambasadorką marki Sonią Bohosiewicz to opowieść o prostocie zakupów. Koncepcja kreatywna kampanii bazuje na kontrastach. Nawiązuje do rozbudowanych i skomplikowanych planów filmowych, na których zawodowo na co dzień przebywa aktorka i ambasadorka marki Sonia Bohosiewicz. Po godzinach jednak gwiazda tak samo, jak każdy z nas oczekuje prostych i przyjemnych zakupów.

Każdy z 30’ sekundowych spotów rozpoczyna się sceną filmową – na przykład w starożytnym Egipcie. Skomplikowana akcja zostaje jednak zatrzymana przez Sonię Bohosiewicz. W szybkiej zmianie ujęcia ambasadorka pojawia się w sklepie Aldi.

Sonia Bohosiewicz z marką Aldi była już związana w 2019 roku, współpracując przy kampanii Wielkiego Testu Produktów. Wówczas wspólnie z klientami testowała produkty marek własnych.

Opus B odpowiada za strategię, kreację i realizację działań. Kampania została zaplanowana na szeroką skalę i obejmuje produkcję serii spotów TV, działania online video oraz formaty ongoing, komunikację w social mediach, różnorodne formaty OOH i POS, komunikację w gazetkach marki, spoty radiowe i audiomarketing w miejscach sprzedaży oraz działania ambientowe.

Spoty wyreżyserował duet Reżyserski Aurelia Frydrych-Zdanowska i Paweł Zdanowski. Za produkcję odpowiadało studio Dynamo, efekty specjalne zapewniło studio postprodukcyjne DelaPost.

