Dane GUS dotyczące inflacji nie różnią się więc od szybkiego szacunku ogłoszonego na koniec miesiąca.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i maj 2023 r.:

- GUS potwierdził majową inflację na poziomie 13% r/r. Co ważniejsze, dowiedzieliśmy się że wyraźny spadek inflacji bazowej (do ok. 11,5%) to zasługa niższej presji w wielu kategoriach, a nie jednorazowy strzał. To dobry prognostyk dla prognoz przyszłej dezinflacji - podali na Twitterze Analitycy Pekao S.A.