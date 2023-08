Eksperci Statista Digital Market Outlook przewidują, że czeka nas spadek przychodów z e-commerce z powodów, z jakimi boryka się obecnie każda branża: inflacja, recesja, problemy w łańcuchach dostaw.

Nadciąga spadek przychodów z e-commerce

Problemy z łańcuchem dostaw są największym pojedynczym czynnikiem osłabienia całej branży. Mimo to e-commerce będzie nadal jedną z potężniejszych branż na rynku. Dowodem tego jest fakt, że wzrasta liczba zapytań o magazyny typu SBU (Small Business Units) oraz LML (Last Mile Logistics) czyli obiekty logistyczne do obsługi ostatniego etapu dostaw – wynika z raportu firmy Colliers EXCEEding Borders Small Business Units & Last Mile Logistics Sector in CEE-15″, obejmującego analizę 15 krajów Europy Środkowo Wschodniej.

Polska jest tu istotnym krajem, bo tu całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w na koniec pierwszego kwartału 2022 r. przekroczyła 25 mln mkw.

Magazyny potrzebne od zaraz

Większe zapotrzebowanie na małe magazyny miejskie oraz obsługujące ostatni etap dostaw jest efektem dynamicznego rozwoju branży e- commerce. Tylko w 2021 roku deweloperzy dostarczyli ok. 3,1 mln mkw nowej powierzchni, co jest najwyższym rocznym wynikiem w historii polskiego rynku I&L.

