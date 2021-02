Spadła odwiedzalność centrów handlowych

Kanclerz Niemiec chce przedłużenia lockdownu do początku marca

Przewidujemy, że odwiedzalność w kolejnych tygodniach będzie na poziomie ok. 70-75 proc. w stosunku do ub. roku.

Zebrane od obiektów handlowych dane pokazują, że konsumenci czekali na możliwość zrobienia stacjonarnych zakupów i odłożyli je w czasie, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się takie kategorie zakupowe, jak odzież i obuwie ze względu długi czas zamknięcia sklepów, powrót najmłodszych dzieci do szkół i zmieniające się warunki pogodowe.

PRCH Daily Footfall Index PRCH pokazuje, że najwyższa odwiedzalność w porównaniu do poprzedniego roku została odnotowana w średniej wielkości centrach handlowych (o powierzchni 20-40 tys. mkw. GLA). Dane nie wskazują wyraźnych różnic w odwiedzalności pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, nieznacznie mniej kupujących odnotowano w regionie wschodnim, północno i południowo-zachodnim.

Branża centrów handlowych apeluje do kupujących o odpowiedzialność i troskę o bezpieczeństwo własne i pozostałych osób przebywających na terenie obiektów handlowych. PRCH w ramach akcji edukacyjnej #KupujeBezpiecznie, jak również właściciele i zarządzający obiektami handlowymi stale przypominają konsumentom o zasadach bezpiecznych zakupów. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy także od odpowiedzialności odwiedzających je klientów i rzetelnego stosowania się do zasad DDM. Dlatego raz jeszcze przypominamy, że w czasie wizyty w centrum handlowym należy bezwzględnie zachowywać dystans od innych kupujących, dezynfekować ręce i używać maseczki w prawidłowy sposób. Bądźmy uprzejmi i cierpliwi, słuchajmy komunikatów głosowych i reagujmy na polecenia obsługi. Nasze zdrowie, to zdrowie naszych najbliższych. Dbajmy o siebie nawzajem.